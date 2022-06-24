HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!... Görevlilerin yaptığı şoke etti

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!... Görevlilerin yaptığı şoke etti

24.06.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kreşte yaşanan korkunç olay ve sonrasında yapılanlar akıllara durgunluk verdi. Özel bir kreşte 2.5 yaşındaki bir çocuk, 17 aylık bebeği darbetti. Dakikalarca tekme, tokat, yumruk darbelerine maruz kalan ve ısırılan bebek görevliler tarafından bulundu ancak sonrasında yaşananlar ise bir kez daha şoke etti...

Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!... Görevlilerin yaptığı şoke etti

İstanbul'da özel bir kreşte 17 aylık bebeğin yaşadığı dehşet ortaya çıktı. İddiaya göre, 2,5 yaşındaki bir çocuk, 17 aylık bebeği tokat, tekme ve yumrukla darbetti hatta ısırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, olaya tanık olan görevlilerin yaptığı şoke etti. İddiaya göre çalışanlar, çocuğun "tahterevalliden düştüğü" yalanını söyledi ve yaraları kapatmak için makyaj bile yaptı...

Bayrampaşa'da E.D-M.D. çifti, çalıştıkları için 17 aylık bebekleri S.'yi özel bir kreşe kaydetti. Anne M.D., 16 Şubat sabahı oğlunu kreşe bırakıp işe gitti. Ailelere çocuklarının durumuyla ilgili günlük mesajlar gönderen kreş görevlileri o gün M.D.'ye mesaj göndermedi.

"OĞLUNUZ TAHTEREVALLİDEN DÜŞTÜ"

Sabah'ta yer alan habere göre gün içinde anneyi arayan bir görevli, "Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz" dedi. Aile apar topar kreşe gitti. Kaza iddiasının doğru olmadığı ifade edildi. S. bebek, 2.5 yaşındaki başka bir çocuk tarafından saatlerce darp edilmiş ancak durum örtbas edilmişti. Güvenlik kameralarını inceleyen aile, gözlerine inanamadı. Minik S., çocuğun saldırısına uğramış, tokat, yumruk, ısırık darbelerine maruz kalmıştı.

reutıy

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI AMA...

Odada ve koridorda darp edilmesine rağmen saldırgan çocukla aynı odada yalnız bırakılan bebeğin yaralarını örtbas etmeye kalkışan görevliler, önce küçük çocuğun yaralarını gizleyip, ardından bahçeye götürerek tahterevalliden düştüğü ana ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkardı. Ancak bu da, "Kurum çalışanları, darp görüntülerine kılıf uydurmak için mizansen mi yaptı?" sorusunu akla getirdi.

0x0-son-dakika-kreste-dehset-anlari-saatlerce-surdu-gorevlilerden-pes-dedirten-mizansen-1656040686998

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çift, izledikleri görüntü sonrası dehşete kapıldı ve oğullarına darp raporu aldırdı. Kreş yetkililerinden şikâyetçi olan çift, olayı kurguladıkları mizansenle gizlemeye çalıştıklarını ve 4 görevlinin diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti. Kreş yetkililerinin, çocuğu hastaneye kaldırmak yerine yaralarını makyajla kapattıklarını, kurguladıkları oyunlarla olayı örtbas etmeye çalıştıklarını kaydeden çiftin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Öte yandan kurum çalışanları da iftiraya uğradıklarını öne sürerek aile hakkında şikâyetçi oldu.

0x0-son-dakika-kreste-dehset-anlari-saatlerce-surdu-gorevlilerden-pes-dedirten-mizansen-1656040687150

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı! Tek tek kontrol edildilerKurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı! Tek tek kontrol edildiler
Bakan Bozdağ'dan adaylık açıklaması!Bakan Bozdağ'dan adaylık açıklaması!
Yurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke ettiYurt dışına gitti, döndüğünde eşinin yaptıkları şoke etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

557 bin euro buldu! Sahibine verdi...

557 bin euro buldu! Sahibine verdi...

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

İstanbul'da korkunç cinayet! Belediyeden açıklama geldi

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

TFF duyurdu! Süper Lig maçları...

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

BDDK duyurdu! Konut kredilerinde yeni dönem

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

Marmaris'teki orman yangınlarıyla ilgili 1 gözaltı

DSÖ toplandı! Küresel acil durum ilanı...

DSÖ toplandı! Küresel acil durum ilanı...

İlginizi Çekebilir

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Ölümlerin dörtte biri bu yüzden: Hiç kimse bu ölçüde yapamadı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Sakın çöpe atmayın! Asıl faydası kabuğunda çıktı

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Türkiye'de yaşadıklarını anlattı: Keşke zamanı geri alabilseydim

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Sonunda isyan etti: Çay içmek için sekse mola veriyor

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.