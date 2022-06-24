Kreşte dehşet! 17 aylık bebek kâbusu yaşadı!... Görevlilerin yaptığı şoke etti

İstanbul'da özel bir kreşte 17 aylık bebeğin yaşadığı dehşet ortaya çıktı. İddiaya göre, 2,5 yaşındaki bir çocuk, 17 aylık bebeği tokat, tekme ve yumrukla darbetti hatta ısırdı. Yaşananlar güvenlik kamerasına da yansırken, olaya tanık olan görevlilerin yaptığı şoke etti. İddiaya göre çalışanlar, çocuğun "tahterevalliden düştüğü" yalanını söyledi ve yaraları kapatmak için makyaj bile yaptı...

Bayrampaşa'da E.D-M.D. çifti, çalıştıkları için 17 aylık bebekleri S.'yi özel bir kreşe kaydetti. Anne M.D., 16 Şubat sabahı oğlunu kreşe bırakıp işe gitti. Ailelere çocuklarının durumuyla ilgili günlük mesajlar gönderen kreş görevlileri o gün M.D.'ye mesaj göndermedi.

"OĞLUNUZ TAHTEREVALLİDEN DÜŞTÜ"

Sabah'ta yer alan habere göre gün içinde anneyi arayan bir görevli, "Oğlunuz tahterevalliden düştü. Krem sürdük. Uyutuyoruz" dedi. Aile apar topar kreşe gitti. Kaza iddiasının doğru olmadığı ifade edildi. S. bebek, 2.5 yaşındaki başka bir çocuk tarafından saatlerce darp edilmiş ancak durum örtbas edilmişti. Güvenlik kameralarını inceleyen aile, gözlerine inanamadı. Minik S., çocuğun saldırısına uğramış, tokat, yumruk, ısırık darbelerine maruz kalmıştı.

YENİ GÖRÜNTÜ ORTAYA ÇIKTI AMA...

Odada ve koridorda darp edilmesine rağmen saldırgan çocukla aynı odada yalnız bırakılan bebeğin yaralarını örtbas etmeye kalkışan görevliler, önce küçük çocuğun yaralarını gizleyip, ardından bahçeye götürerek tahterevalliden düştüğü ana ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıkardı. Ancak bu da, "Kurum çalışanları, darp görüntülerine kılıf uydurmak için mizansen mi yaptı?" sorusunu akla getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Çift, izledikleri görüntü sonrası dehşete kapıldı ve oğullarına darp raporu aldırdı. Kreş yetkililerinden şikâyetçi olan çift, olayı kurguladıkları mizansenle gizlemeye çalıştıklarını ve 4 görevlinin diğer çocuğa engel olmayarak suç işlediklerini belirtti. Kreş yetkililerinin, çocuğu hastaneye kaldırmak yerine yaralarını makyajla kapattıklarını, kurguladıkları oyunlarla olayı örtbas etmeye çalıştıklarını kaydeden çiftin ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Öte yandan kurum çalışanları da iftiraya uğradıklarını öne sürerek aile hakkında şikâyetçi oldu.



