Kritik davada karar çıktı! Ceza yağdı

Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 2012'deki "Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı" sorularının sızdırılmasına ilişkin 86 sanığın yargılandığı davada, 62 sanık, 2 yıl 11 ay ile 27 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapse mahkum edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı. Duruşmada Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Maliye Bakanlığı ve ÖSYM'nin avukatları da müşteki olarak yer aldı.

Sanıkların son sözlerinin ardından Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıklardan Ahmet Kahrıman, Ahmet Atilla Kavuran, Fahrettin Albay, Ali Odabaşı, Fatih Başyiğit, Mehmet Ali Gültekin, Nadir Bilgiç, Ömer Mutlu Erdoğan ve İsmet Ünsal, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 2 ay 7'şer gün, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 6 yıl 3'er ay olmak üzere toplam 8 yıl 5 ay 7'şer gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sanıklar Fatih Mehmet Bayram, Dursun Ali Kurt, Özgür Aslan Topçak, Habip Doğan, Alaattin Sabır, Bahri Bayazıdoğlu, Niyazi Kara, Gökhan Simavlı, Mahmut Karababa, Necmettin Boz, Serhat Ağır, Ahmet Kara, Hasan Çiçek, Oktay Cemil Bayam, Hafize Okay, İsa Çetin, Şerife Cevizci Ünsal, Mustafa Kemal Çilingir, Halil İbrahim Dulkadir ve Mücella Girgin, "Nitelikli dolandırıcılık" suçundan 2 yıl 11'er ay, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan 7 yıl 6'şar ay olmak üzere toplam 10 yıl 5'er ay hapisle cezalandırıldı.