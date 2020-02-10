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Kritik İdlib toplantısı sona erdi: Misliyle karşılık verilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 23:44 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı yapıldı.

Kritik İdlib toplantısı sona erdi: Misliyle karşılık verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen güvenlik zirvesinde şehitlerin kanının yerde kalmaması ve saldırıya misliyle karşılık verilmesi vurgulandı.

Ayrıca çatışmaların önlenmesi, sınır güvenliğinin sağlanması, yeni bir göç dalgasının ve insanlık dramının engellenmesi maksadıyla İdlib’de bulunan Türkiye’yi bu kararlığından hiçbir saldırının vazgeçiremeyeceğinin altı çizildi.

Güvenlik zirvesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun katıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
fuat oktay yaşar güler Fahrettin Altun İdlib

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