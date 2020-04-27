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Kritik Kabine Toplantısı sona erdi! Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararları açıkladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.04.2020 18:38 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre saat 14.50'de başlayan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hafta sonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

İşte Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Ramazan'ın milletimize, İslam dünyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabb'imden niyaz ediyorum. Ramazan'ın sonunda çifte bayram yapmayı umut ediyoruz. Yeni hasta ve ölüm sayımız giderek azalıyor.

Yurt dışında yerleşik olmayan eğitim, umre veya kısa süreli seyahat için gitmiş olan 40 bine yakın vatandaşımızı yurduna getirdik. Önce karantinaya aldık, sonra da evlerine gönderdik.

Gerek mevcut hastanelerimizle gerek yeni açtığımız hastanelerimizle tüm vatandaşlarımıza birinci sınıf hizmet veriyoruz. Bugüne kadar 55 farklı ülkeye salgınla destek amaçlı yardım gönderdik.

ABD'ye maske, yüz koruyucu, tulum ve dezenfektandan oluşan yardımımızı yarın gönderiyoruz. Türkiye bu sıkıntılı dönemi istikbaline daha güvenle baktığı motivasyonla bırakıyor.

Geçtiğimiz hafta uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlama uygulamamıza gösterdiğiniz hassasiyet için teşekkür ediyorum. Bu hastalık insandan insana bulaşarak büyüyor.

31 İLİMİZDE 3 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA SINIRLAMASI KARARI

Hafta sonu devam eden sokağa çıkma sınırlamasını bayram sonuna kadar devam ettirmeyi düşünüyoruz. 1 Mayıs gece 00:00'dan başlayarak 1, 2, 3 Mayıs'ta sokağa çıkma sınırlamasını uygulayacağız. Marketler cuma günü saat 09.00-14.00 arasında açık olacak.

Türkiye için ışık görünmüş yaptığımız fedakarlıkların karşılığını alma vakti yaklaşmıştır. Ülke genelinde hayatı normale döndürmeye yönelik kapsamlı bir program hazırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcılığının hazırladığı bu programı yakında açıklayacağız.

Adliyedeki ertelemenin 30 Nisan'da dolan tarihini 15 Haziran'a kadar uzatıyoruz.

Çiftçilerimizin Mayıs ve Haziran ayında vadesi gelecek Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay erteliyoruz.

Evden çalışma sürelerini de 27 Mayıs'a kadar uzatıyoruz.

Tüm bakanlıklarımız kendi sorumluluk alanlarıyla ilgili planlarını ve hazırlıklarını sürdürüyor. Salgınla mücadele için aşama aşama hayata geçirdiğimiz tedbirlerin tüm kesimler üzerindeki olumsuz etkilerinin önüne geçmek için pekçok paketi devreye soktuk.

Verdiğimiz desteklerin toplamı 200 milyar lirayı buldu. Sıkıntılı günlerde milletimizin her kesiminin yanında olduğunu gösterdik. Yaklaşık 4 milyon vatandaşımıza 22,3 milyar liralık kaynak tahsis edildi. Esnafımıza 8, 4 milyar lira finansman tahsisi yapıldı.

BİZ BİZE YETERİZ TÜRKİYEM KAMPANYASI

Bizbize Yeteriz Türkiyem Kampanyası'nda 1 milyar 850 milyon lira meblağ toplanmıştır. Hayırseverlerimizi kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum.

Herhangi bir ön şart aramaksızın başvuran ve ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilenlere biner lira yardım yapacağımız destek paketini devreye aldık.

ERDOĞAN'DAN CHP'YE SERT ELEŞTİRİLER

Tüm bu başarıları, attığımız her adımda yapılan işlere katkı vermek yerine takoz olmayı kendine misyon edinmiş bir muhalefet
anlayışına rağmen yaptık. CHP'nin başı kin ve nefreti körüklemeyi esas almıştır. Son dönemde belediyelerin yardımlarını yasakladığımız yalanlarına, İletişim Başkanımıza fütursuz saldırıların arkasında bu zihniyet vardır. İletişim Başkanımızın görevi gereği istediği yerde ikamet etme hakkı vardır.

"SİYASİ KOKUŞMUŞLUĞUN EN BARİZ ÖRNEĞİ"

Kendisi 45 metre kare bir yerde oturmayı seçmiştir. Büyütme imkanı olduğu halde bunu yapmamıştır. Tüm mahallenin bizar olduğu 200 küsur metrekarelik mezbelelik yeri Vakıflar'dan kiralayarak bakımını üstlenmiştir. CHP zihniyete tarafından topyekün iftira ve çirkin saldırıdaki tutarsızlık, siyasi kokuşmuşluğun en bariz örneğidir.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı 'gittim evin fotoğrafını çektim, il başkanıma verdim' diyor. CHP İl Başkanı bu durumu kabul ediyor. CHP Genel Başkanı utanmadan 'ilçe başkanımız oradan geçiyormuş, fotoğraf çekme gibi bir şey yok' diyor.

'DİYANET İŞLERİ BAŞKANI' AÇIKLAMASI

Diyanet İşleri Başkanlığı devletin bir kurumudur. Başkanımız bir açıklama yaptı. Sadece inancının ilminin ve yürüttüğü görevinin gereğini yerine getirmiştir. Söyledikleri de sonuna kadar doğrudur.

Diyanet İşleri Başkanı'nın söyledikleri sonuna kadar doğrudur.

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erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı 65 yaş üzeri için sokağa çıkma yasağı 1 Mayıs sokağa çıkma kısıtlaması

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