Kritik uyarı: Ülkenin yüzde 70'inin bağımlılık tedavisi görmesi gerekecek

Psikolog Efsun Tatar, koronavis salgını sürecinde insanları psikolojik olarak en çok zorlayan şeyin belirsizlik olduğunu söyledi. Tatar "Sürekli evde olmak gerçekten çok sıkıntılı. Karantina sürecinde aslında hastalığın kendisinden ziyade evde olmayla ilgili sorunlar daha fazla. Hastanelere insanlar gitmek istemiyor, bu büyük sıkıntı. Ruhsal hastalığı olanlar da hastanelere gitmek istemiyor. Online terapilerle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Ama daha ağır vakaların evde nöbetler geçirdiğine dair şeyler duyuyoruz. O zaman aileler çok zorlanıyorlar. Çünkü hastaneye gitmekle ilgili ciddi kaygıları var. Obsesif, daha kaygılı insanlar dünyanın güvenilir bir yer olmadığıyla ilgili sürekli düşünceler taşırlar. Normalde obsesiflerde gördüğümüz davranışları hepimiz yapıyoruz. Marketten getirdiğimiz bir şeylerin kabını normalde yıkamazdık. Daha kaygılı insanlarla da empati kurabileceğimiz bir dönemdeyiz" diye konuştu.

'KAYGILI İNSANLAR UZUN SÜRE ZORLANACAK'

Salgından sonra, kaygılı insanların zorlanacağını belirten Efsun Tatar, "Bu süreci daha ciddiye alıp yapması gerekenleri yapanlar var, fazlaca kaygılı olanlar var. Yapması gerekenleri yapıyor; ama günün 24 saati aklında koronavirüs olanlar var. Bir de bunu çok da önemsemeyenler, özellikle sosyal izolasyon kısmına dikkat etmeyenler var. Daha dikkat etmeyenler muhtemelen aynı şekilde devam edecekler. Çok kaygılı olanların bu süreçte normale dönse bile daha uzun süre zorlanacaklarını düşünüyoruz. Bizim beklentimiz olayın farkında olup, dikkat edilmesi gerekenlere dikkat etmek. Ama bunu çok büyük bir kaygı seviyesinde yaşamayanlar bir süre sonra normal hayatlarına devam edecekler" dedi.