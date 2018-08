Kronik hastalığı olanlar, bayramda porsiyon kontrolüne dikkat

İSTANBUL (AA) - HATİCE ŞENSES - Koç Üniversitesi Hastanesi Endokrinoloji, Diyabet ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, Kurban Bayramı'nda et tüketiminin fazla olmasından dolayı diyabet, şişmanlık, kalp-damar hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi sağlık sorunları olan kişilerin beslenme düzenlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, "Bu kişilerin yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne özen göstermesi gerekmektedir." dedi.

Prof. Dr. Yazıcı, "Kurban Bayramı'nda et tüketiminin fazla olmasından dolayı diyabet, şişmanlık, kalp-damar hastalığı, hipertansiyon, kolesterol yüksekliği gibi sağlık sorunları olanların beslenme düzenlerine dikkat etmesi çok önemlidir. Bu kişilerin yiyecek seçimine ve porsiyon kontrolüne özen göstermesi gerekmektedir." diye konuştu.

Dilek Yazıcı, kurban eti pişirilirken katı yağların kullanılmaması gerektiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Kurban Bayramı'nda geleneksel olarak yapılan et yemeği kavurmanın içine tereyağı veya katı yağ eklenmemelidir. Kavurma dışındaki etlerin pişirilme şekli de önemlidir. Etler haşlama şeklinde veya fırında pişirilirse daha sağlıklı olur. Izgara yapıldığında etin yanması durumunda kanserojen maddeler oluşması sağlık için ayrı bir tehdit unsurudur.

Etler sindirimi ağır olan besinlerdir. Yeni kesilmiş hayvanların kısa süre içinde bekletilmeden pişirilip tüketilmesi, etlerin sindirimini daha da zorlaştırmaktadır. Bunun yanında kırmızı etler özellikle B1, B6, B12 ve D vitamini gibi bazı vitamin ve demir, çinko, selenyum gibi mineralleri de içermektedir. Etlerin sebzelerle birlikte tüketilmesi daha sağlıklı bir beslenme sağlar. Sebzelerde bulunan C vitamini etlerde bulunan demir, çinko ve magnezyumun emilimini artırmaktadır. Bununla birlikte et kullanılarak yapılan sebze yemeklerine yağ ilave edilmemesine özen gösterilmelidir."