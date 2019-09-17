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Kronik yorgunluğunuzun sebebi depresyon olabilir

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar
RUH SAĞLIĞI HABERLERİ  | 17.09.2019 08:40 | Son Güncelleme

Yorgunluğunuzun sebebinin psikolojinizle ilgili olabileceğini hiç düşündünüz mü? Kronik Depresyon, bilinen en yaygın yorgunluk sebeplerinden biridir. Rejeneratif Tıp Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar, depresyon nedenleri ve mücadele ipuçları hakkında bilgiler paylaştı.

Kronik yorgunluğunuzun sebebi depresyon olabilir

Dünyada yüz milyonlarca insan kronik depresyon yaşamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık teşhis edilen zihinsel bozukluklar arasında yer alan depresyonun enerji seviyesi üzerinde çok büyük etkisi vardır. Öyleyse yorgunluğun, hem kronik hem de akut depresyonun en yaygın semptomlarından biri olması şaşırtıcı değildir.

Depresyon Nedenleri Nelerdir?

Aşağıdaki etmenler depresyon nedenleri arasında sayılabilir:

• Artan ve/veya sürekli devam eden stres durumu

• Çözülemeyen duygusal problemler

• Nörolojik dengesizlikler

• Hormonal dengesizlikler

• Alkol bağımlılığı

• Beslenme problemleri

• Yetersiz gün ışığı

• Özellikle ağır metallerden etkilenen çevre kirliliği

• Gıda alerjisi

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Depresyonda Doğal Tedavi Yöntemleri

Birçok insan, yorgunluk ve düşük motivasyon dahil olmak üzere, akut veya kronik depresyon semptomlarını daha iyi yönetmek için kendi güçleri dahilinde birtakım yollar olduğunun farkında değildir. Bu yollardan biri beslenme değişikliklerinden geçer.

Beslenme, beynin nörotransmiterlerinin reaksiyonlarını etkileyerek enerji seviyelerini ve ruh halini kökten etkileyebilir. Bir depresyon karşıtı beslenme planına odaklanmak, “iyi hissetme hormonlarını” artırmaya yardımcı olabilir ve yorgunluğu hafifletebilir.

Sağlam bir depresyon karşıtı beslenme düzeninde şu gıdalar bulunmaz:

• İşlenmiş ve rafine gıdalar

• Fast food

• Şeker ve veya basit karbonhidrat oranı yüksek gıdalar

• Aşırı kafein ve alkol tüketimi

Yorgunluğa ve diğer depresyon semptomlarına yol açan yukarıda bahsedilen kötü beslenme alışkanlıklarının içerisinde kendinizi çok kolay bulabilirsiniz. Sağlıksız yiyecekleri aşağıdaki gıdalar ile değiştirdiğimizde, yorgunluğu azaltmak ve ruh halimizi iyileştirmek çok daha iyi ve uzun vadeli olacaktır:

• Yağsız protein

• Karbonhidrat oranı düşük sebzeler

• Omega-3 yağ asitleri gibi sağlıklı yağlar

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Depresyonla Mücadelede Önemli 3 Doğal Yöntem

**Egzersiz:

** Bir koşu bandında veya parkta, basketbol sahasında veya tenis kortunda, çimde bir yoga matı veya dans pistinde orta veya yoğun. Harekete geçtiğiniz taktirde, doğal olarak depresyonla ilişkili kronik yorgunluğu hafifletmeye yardımcı olmanın en iyi yollarından biri egzersizdir. Seçtiğiniz egzersiz etkinliğinin gerçekten zevk aldığınız bir şey olduğundan emin olun. Sonrasında senelerce buna bağlı kalacaksınız!

**Rahatlama teknikleri:

** Depresyonun yorgunluk ve ruh halindeki hızlı değişimler için etkili olabilecek birtakım teknikler bulunmaktadır. Yoga, kanıtlanmış rahatlama tekniklerini ve yine kanıtlanmış fiziksel faydaları beraberinde bulundurur.

**Temel yağlar:

** Modunuzu yükseltmek ve kendinizi sakinleştirmek için temel yağlardan faydalanın.

Özellikle faydalı olan yağlar arasında işe şunlar bulunmaktadır:

• Gül

• Bergamot

• Lavanta

• Roma Papatyası

• Ylang Ylang

Önümüzdeki hafta yorgunluğun bilindik çaresi uyku hakkında bilgiler aktaracağım.

Sağlıklı Günler Dilerim

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar

Sorularınız için: askinnsr@hotmail.com

[Telefon](0 532 055 07 84 )
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Kronik yorgunluğunuzun sebebi depresyon olabilirKronik yorgunluğunuzun sebebi depresyon olabilir
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Anahtar Kelimeler:
depresyon kronik yorgunluk

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