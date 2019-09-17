Kronik yorgunluğunuzun sebebi depresyon olabilir

Dünyada yüz milyonlarca insan kronik depresyon yaşamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde en sık teşhis edilen zihinsel bozukluklar arasında yer alan depresyonun enerji seviyesi üzerinde çok büyük etkisi vardır. Öyleyse yorgunluğun, hem kronik hem de akut depresyonun en yaygın semptomlarından biri olması şaşırtıcı değildir.

Depresyon Nedenleri Nelerdir?

Aşağıdaki etmenler depresyon nedenleri arasında sayılabilir:

• Artan ve/veya sürekli devam eden stres durumu

• Çözülemeyen duygusal problemler

• Nörolojik dengesizlikler

• Hormonal dengesizlikler

• Alkol bağımlılığı

• Beslenme problemleri

• Yetersiz gün ışığı

• Özellikle ağır metallerden etkilenen çevre kirliliği

• Gıda alerjisi

Depresyonda Doğal Tedavi Yöntemleri

Birçok insan, yorgunluk ve düşük motivasyon dahil olmak üzere, akut veya kronik depresyon semptomlarını daha iyi yönetmek için kendi güçleri dahilinde birtakım yollar olduğunun farkında değildir. Bu yollardan biri beslenme değişikliklerinden geçer.

Beslenme, beynin nörotransmiterlerinin reaksiyonlarını etkileyerek enerji seviyelerini ve ruh halini kökten etkileyebilir. Bir depresyon karşıtı beslenme planına odaklanmak, “iyi hissetme hormonlarını” artırmaya yardımcı olabilir ve yorgunluğu hafifletebilir.