Küba yeniden terör listesine giriyor!

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Küba'nın yeniden terörü destekleyen ülkeler listesine ekleneceğini açıkladı.

Trump yönetimi bu adımıyla 2015 yılında Obama yönetimi döneminde Küba ile sağlanan yakınlaşmayı resmen tersine çevirmiş olacak. Karar, gelecek hafta başkanlık koltuğuna oturacak Joe Biden'ın Havana ilişkileri tekrar düzeltmesini zorlaştıracak.

Başkan Donald Trump görevi bırakmadan yalnızca dokuz gün önce dün açıklamada bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, karara gerekçe olarak Küba'nın ABD'li kanun kaçaklarına ve Kolombiyalı isyancılara kucak açarak "uluslararası terörizm

faaliyetlerine defalarca destek sağlamasını" gösterdi.



