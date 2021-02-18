Kübra Boyraz’ın botoks sonrası ölümüne ilişkin görülen davada sanıkların ifadeleri şoke etti

Beylikdüzü’nde bir güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminin ardından fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümüne ilişkin davanın görülmesine başlandı. Duruşmada tutuklu sanıklar Öner Özsoyeri ve Erdal Doğruya botoks işlemini yapanın kendileri olmadığını söyleyerek tahliyelerini talep etti, sanıkların ifadeler ise şoke etti. Beylikdüzü’nde 19 Eylül 2020’de bir rezidansta bulunan güzellik merkezinde kalçasına botoks yaptıran Kübra Boyraz (38) işlemin ardından fenalaşmıştı. Güzellik merkezi çalışanları tarafından evine bırakılan Boyraz, durumunun kötüye gitmesi nedeniyle hastaneye kaldırılmış ancak yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti. Olaya ilişkin hazırlanan iddianamede, pratisyen hekim Öner Özsoyeri’nin 12 yıla kadar hapsi istenirken, doktor olmadığı halde enjekte işlemini yaptığı iddia edilen Erdal Doğruya’nın ise 17 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Diğer iki sanık Ömer Elmalı ve Bülent Bostancı’nın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenmişti. Öte yandan soruşturma aşamasında Öner Özsoyeri’nin 2009 yılında yine birçok kişiye tıbben uygun olmayan maddeleri estetik amaçlı enjekte etmesi sonucu yaraladığı gerekçesiyle Sağlık Bakanlığının suç duyurusunda bulunduğu öğrenilmişti.

Olaya ilişkin Büyükçekmece 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmada, tutuklu sanıklar Öner Özsoyeri, Erdal Doğruya ve tutuksuz sanık Ömer Elmalı SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Tutuksuz sanık Bülent Bostancı ise duruşma salonunda hazır bulundu. “Elinde enjektör vardı”

Duruşmada savunması sorulan sanık Öner Özsoyeri, 2017 ile 2019 yılları arasında cezaevine girdiğini ve bu süreçte diğer sanık Erdal’ın kendisine baktığını söyleyerek “Ben cezaevindeyken Erdal dolgu ve botoks yapıyordu. Sanık Ömer’in ‘İstanbul’da çok müşteri ve talep var’ demesi üzerine Erdal ‘bir yer tutalım veya ruhsatı olan bir yerde bu işi yapalım’ dedi. Bunun üzerine İstanbul’a geldik ve sanık Bülent adına iş yeri tuttuk. Bu yerde Erdal ile birlikte işlem yaptık. Dolgu botoks işini çok iyi yaptığı için kendisine ait bir müşteri konsepti vardır. Kübra Boyraz’a ilk seansı Temmuz ayında ben yaptım. Bazı müşterilerde ilk seansı ben yapardım. Olay günü 3. seansta rahatsızlığım nedeniyle işlemi yapamayacağımı Kübra Hanım’a söyledim. Bunun üzerine Erdal işlemi kendisinin yapacağını söyledi. Odaya ben, Kübra ve Erdal girdik. Telefonum çalınca dışarı çıktım. Ardından kapı çaldı ve Bülent geldi. O ara bir ‘ah’ sesi duydum. Kübra’ya sorduğumda canının acıdığını söyledi. Erdal’ın elinde enjektör vardı. Sonra Kübra’yı evine bıraktık. Tarafımca yapılmış hatalı bir tıbbi müdahale bulunmamaktadır. Suçsuzum tahliyemi ve beraatımı isterim” dedi.