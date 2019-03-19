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Kübra Dağlı, Türkiye şampiyonu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 15:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin en yetenekli tekvando sporcularından olan Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı

İSTANBUL (AA) - Türkiye’nin en yetenekli tekvando sporcularından biri olan Kübra Dağlı, Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda "Serbest Stil Çiftler" kategorisinde altın, "Serbest Stil Ferdi Bayanlar" kategorisinde ise gümüş madalya kazandı.

Red Bull açıklamasına göre, Red Bull sporcusu Kübra Dağlı, Taekwondo Poomsae Türkiye Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

Dağlı, Ankara’da düzenlenen turnuvada "Serbest Stil Çiftler"de partneri Emirhan Muran’la muhteşem bir performans sergiledi. Muran ve Dağlı, bu performansları sonrası altın madalya kazandı.

3 kez dünya şampiyonu olan Kübra Dağlı, ayrıca, "Serbest Stil Ferdi Bayanlar" müsabakaları sonrasında da podyumun ikinci basamağına çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

- "Çalışmamın karşılığını elde etmiş olmanın keyfinin yaşıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kübra Dağlı, Türkiye Şampiyonası’nda iki madalya kazanmanın kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, "Çalışmamın karşılığını elde etmiş olmanın keyfinin yaşıyorum. Önümüzdeki turnuvalar için neleri geliştirmem gerektiğini de gördüm. Umarım daha büyük başarılara imza atmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Kübra Dağlı Red Bull

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