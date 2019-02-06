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Küçük Balan Dağı'nda feci ölüm! 60 metre yükseklikten yere çakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 04:11 | Son Güncelleme

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Küçük Balan Dağında kuzeni ile avlamaya giden 55 yaşındaki Mehmet Uysal, kayalıklarda dengesini kaybederek 60 metre yükseklikten uçuruma düşerek hayatını kaybetti.

Küçük Balan Dağı'nda feci ölüm! 60 metre yükseklikten yere çakıldı

Olay, akşam saatlerinde Küçük Balan Dağı'nda meydana geldi. 55 yaşındaki Mehmet Uysal, kuzeni Ali Daloğlu ile günün ağarmasıyla birlikte Marmaris kırsalındaki 900 metre yükseklikteki Küçük Balan Dağına avlanmaya gitti.

60 METRELİK UÇURUMDAN YUVARLANDI

İddiaya göre gördüğü yaban keçesini avlamak için kayalıklara çıkarak dürbünle nişan aldığı sırada dengesini kaybeden Uysal, yaklaşık 60 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kuzeni Ali Daloğlu, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Çağrıyı alan Arama Kurtarma Ekibi(AKUT), Arama ve Kurtarma Birliği(AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

EKİPLER CESEDİNİ UÇURUMUN DİBİNDE BULDU

Küçük Balan Dağına gelen ekipler, Ali Daloğlu'nun verdiği koordinatlar doğrultusunda bir saat yürüyerek Sarıdüz Mevkiine ulaştı. Ekipler, 2 buçuk saat süren çalışma sonucu uçurumun dibinde bulunan Mehmet Uysal'ın cenazesine ulaştı. Marmaris Devlet Hastanesi Acil Servisine getirilen cenaze, yapılan inceleme ardından ailesine teslim edildi.

Bahçıvanlık yaptığı öğrenilen Uysal'ın küçük yaşlardan itibaren Marmaris kırsalında avlanmaya gittiği ve avcılık hobisi olduğu öğrenildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Küçük Balan Dağı Marmaris

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Eh be abicim yasalara uyup kaçak avlanmasaydın şimdi evinde çoluğun çocuğunla zaman geçiriyor olacaktın belki de. Allah rahmet eylesin...
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