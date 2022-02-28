Küçük bir dokunuş yeterli: Stilinizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak fular bağlama yöntemleri...

Bazıları modanın, insanın kendisine yakışanı giymesi olduğunu söyler. Bununla birlikte, insanın giydiğini üzerine yakıştırabilmesi için onu gönül rahatlığıyla giymiş olması gerekir. Bu da ayna karşısında kararsızlıkla geçen saatlerden değil, ilk bakışta "olmuş bu" dedirten bir stilden geçer. İşte, stilinize estetik bir dokunuş yapacak fular bağlama modelleri...

ŞEF STİLİ

Tamamen açık fularınızı ikiye katlayarak bir dikdörtgen oluşturun.

Oluşan dikdörtgeni çapraz şekilde katlayarak bir üçgen oluşturun.

Oluşturduğunuz üçgenin en uzun kenarının uçlarından tutun ve bu uçları boynunuzun arkasında bağlayın. Şef stili fularınız hazır! Bu stil, spor kombinlerinize çok yakışacak.

PARİS DÜĞÜMÜ

Fularınızı önce enine, sonra da boyuna olacak şekilde iki kez katlayın.

Katladığınız fuları ilmek kısmı sağınıza, açık ucu solunuza gelecek şekilde boynunuzun arkasından önüne doğru eşit bir şekilde geçirin.

Fuların açık ucunu ilmek kısmından geçirdikten sonra boynunuza gelene kadar hafifçe çekin ve düzeltin. Özellikle klasik kombinlerinize oldukça yakışacak olan Paris düğümünüz hazır!

ACEMİ DÜĞÜMÜ

Fuları ensenize sararak öne doğru omuzlarınızdan aşağı bırakın.

Fuların uçlarından birini isteğiniz doğrultusunda sağ veya sol eliniz etrafında sararak bir ilmek oluşturun.

Aynı ucu, oluşturduğunuz ilmekten geçirerek gevşek bir düğüm elde edin.

Fularınızın boşta kalan ucunu da gevşek düğümden geçirdikten sonra hafifçe aşağı doğru çekin ve düzeltin. Acemi düğümünüz hazır!

GİZLİ DÜĞÜM

Tercihen uzun bir fuları, boynunuzun etrafına bir tur sardıktan sonra iki ucunu eşit bir şekilde öne doğru omuzlarınızdan aşağı bırakın.

Fularınızın iki ucunu, düğüm olmayacak şekilde birbirine bağlayın.

Fularınızın boynunuza sarılı kısmını hafifçe çekerek, önceki adımda oluşturduğunuz yarım düğümü bu kısımla gizleyin. Gizli düğümünüz hazır! Günlük kombinlerinize rahatlıkla uyacak bir fular stili...

PELERİN DÜĞÜMÜ

Yine tercihen uzun bir fuları, uçları önünüze gelecek ensenize sarın.

Fularınızın iki ucunu, omuz hizanızdan tutarak iki defa dolayın ve bir pelerin gibi omzunuzun arkasına atın.

Fularınızın önde kalan kısmını düzeltmenizin ardından pelerin düğümünüz hazır!



