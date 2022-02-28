Küçük bir dokunuş yeterli: Stilinizi bambaşka bir seviyeye taşıyacak fular bağlama yöntemleri...

Bazıları modanın, insanın kendisine yakışanı giymesi olduğunu söyler. Bununla birlikte, insanın giydiğini üzerine yakıştırabilmesi için onu gönül rahatlığıyla giymiş olması gerekir. Bu da ayna karşısında kararsızlıkla geçen saatlerden değil, ilk bakışta "olmuş bu" dedirten bir stilden geçer. İşte, stilinize estetik bir dokunuş yapacak fular bağlama modelleri...
ŞEF STİLİ
Tamamen açık fularınızı ikiye katlayarak bir dikdörtgen oluşturun.
Oluşan dikdörtgeni çapraz şekilde katlayarak bir üçgen oluşturun.
PARİS DÜĞÜMÜ
Fularınızı önce enine, sonra da boyuna olacak şekilde iki kez katlayın.
Katladığınız fuları ilmek kısmı sağınıza, açık ucu solunuza gelecek şekilde boynunuzun arkasından önüne doğru eşit bir şekilde geçirin.
ACEMİ DÜĞÜMÜ
Fuları ensenize sararak öne doğru omuzlarınızdan aşağı bırakın.
Fuların uçlarından birini isteğiniz doğrultusunda sağ veya sol eliniz etrafında sararak bir ilmek oluşturun.
Aynı ucu, oluşturduğunuz ilmekten geçirerek gevşek bir düğüm elde edin.
GİZLİ DÜĞÜM
Tercihen uzun bir fuları, boynunuzun etrafına bir tur sardıktan sonra iki ucunu eşit bir şekilde öne doğru omuzlarınızdan aşağı bırakın.
Fularınızın iki ucunu, düğüm olmayacak şekilde birbirine bağlayın.
PELERİN DÜĞÜMÜ
Yine tercihen uzun bir fuları, uçları önünüze gelecek ensenize sarın.
Fularınızın iki ucunu, omuz hizanızdan tutarak iki defa dolayın ve bir pelerin gibi omzunuzun arkasına atın.
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