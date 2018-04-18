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Küçük, büyük ve sarkık şikayetlerinden kurtulabilirsiniz!

Prof. Dr. Şükrü Yazar Prof. Dr. Şükrü Yazar
GÖĞÜS HABERLERİ  | 18.04.2018 12:11 | Son Güncelleme

Meme estetiğinin başlıca nedeni estetik kaygılar olsa da sağlık sorunları nedeniyle de meme ameliyatlarına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Yazar, mme ameliyatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Küçük, büyük ve sarkık şikayetlerinden kurtulabilirsiniz!

Estetik müdahalelerde önemli olan kişinin doğal görünümüne uyumlu bir değişim elde etmektir. Gelişen tıp teknolojisi ve her geçen gün yenilenen estetik ameliyat teknikleri hastaların da hekimlerin de işini kolaylaştırıyor. Meme estetiği operasyonları ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen estetik ameliyatlardan biridir. Meme büyütme, meme küçültme, sarkık meme toparlama gibi uygulamaları kapsar.

Doğum sonrası meme dokusunda ve hacminde kayıplar yaşamış ya da çeşitli hastalıklar nedeniyle meme kaybı yaşayan kadınlarda da tercih edilir. Özellikle küçük, çok büyük, sarkık memeler kadınlarda ruhsal ve cinsel yaşamı olumsuz etkiler ve özgüven kaybına yol açar.
Meme büyütme ameliyatlarında meme implantı ya da dolgu enjeksiyonları kullanılır. Bazı durumlarda ise hastanın vücudunun herhangi bir bölgesinden fazla yağlar alınarak meme bölgesine transfer edilir. Böylece kişinin kendi vücudundan alınan yağlar ile meme büyütme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

İdeal Meme Boyutu

Hastanın ihtiyacı ve tercihine göre meme büyütmede kullanılan implantlar (silikon protezler) büyüklüğü, şekli (yuvarlak, damla), yüzeyi (düz, pütürlü), içerikleri (serum fizyolojik, silikon jel, cohesive jel) gibi fiziksel özelliklerine göre tercih edilir. Karar verirken sorunun niteliği, hastanın tercihleri ve hekimin değerlendirmesi belirleyici olur.

Yapılacak meme estetiği operasyonlarında öncelikli hedef ideal meme ölçüsüne karar vermektir. İdeal ölçü kişinin boy, kilo ve genel vücut yapısına göre hesaplanır. Meme büyüklüğü hastanın göğüs kafesi, omuz ve boyun bölgesi ile uyumlu olmalıdır. Taşınması kolay bir meme boyutuna ulaşmak hedeflenir.

Meme büyütme kadar yaygın olmasa da büyük memeyi küçültme ameliyatları da ülkemizde tercih edilen operasyonlardır. Özellikle gebelik sonrası, fazla kilo kaybı ve ileri yaş nedeniyle sarkmış memeler için de küçültme, dikleştirme operasyonları yapılmaktadır. Meme estetiğinde tıbbi bir zorunluluk olmadığı taktirde hastanın meme gelişimini tamamlamasını beklemek için 18 yaşını doldurmuş olması tercih edilir.

Ülkemizde sık yaptırılan meme operasyonlarından biri de ‘asimetrik meme’ operasyonudur. İki meme arasında önemli derecede büyüklük farkı, memelerin oturduğu göğüs kafesinde farklılıklar ‘asimetrik meme’ olarak tanımlanabilir. Bazı durumlarda asimetrik memede fark o kadar büyüktür ki kıyafetin dışından dahi anlaşılabilir. Asimetrik meme operasyonu ile diğerinden küçük olan memeye büyütme (yağ dokusu ya da silikon), sarkık olan memeye de dikleştirme uygulanır. Biri diğerinden fazla büyük meme söz konusu ise büyük memeye küçültme uygulanır.

Meme Protezleri Emzirmeye Engel Değil

Meme estetiği yaptırmaya karar veren hastalarda yakın zamanda hamilelik planı olup olmadığı sorgulanır. Varsa operasyon hamilelik sonrasına ertelenir. Hamilelik ve emzirme döneminden sonra memenin son şeklini alması ve hamileliğe bağlı değişikliklerin normale dönmesi için 9-12 ay kadar beklenir. Meme protezleri sanıldığı gibi emzirmeye engel değildir. En çok merak edilen konulardan biri de ‘meme protezinin kansere sebep olup olmadığıdır. Yapılan klinik çalışmalar meme protezinin kansere neden olmadığını göstermiştir.
Meme protezlerinin patlama riski yoktur. Yalnız hastanın kendisine takılacak protezin marka ve modeli hakkında bilgilendirilmesi gerekir. Uzun yıllar kullanılabilir. Meme estetiği yaptırmak mamografi ya da ultrasonografi yapılmasına engel değildir. Meme estetiği operasyonları, mutlaka uygun ameliyathane koşullarında, konusunda uzman tecrübeli bir estetik cerrah tarafından yapılmalıdır.

Prof. Dr. Şükrü Yazar
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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Anahtar Kelimeler:
meme estetiği estetik

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