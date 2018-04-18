Küçük, büyük ve sarkık şikayetlerinden kurtulabilirsiniz!

Estetik müdahalelerde önemli olan kişinin doğal görünümüne uyumlu bir değişim elde etmektir. Gelişen tıp teknolojisi ve her geçen gün yenilenen estetik ameliyat teknikleri hastaların da hekimlerin de işini kolaylaştırıyor. Meme estetiği operasyonları ülkemizde ve dünyada en çok tercih edilen estetik ameliyatlardan biridir. Meme büyütme, meme küçültme, sarkık meme toparlama gibi uygulamaları kapsar.

Doğum sonrası meme dokusunda ve hacminde kayıplar yaşamış ya da çeşitli hastalıklar nedeniyle meme kaybı yaşayan kadınlarda da tercih edilir. Özellikle küçük, çok büyük, sarkık memeler kadınlarda ruhsal ve cinsel yaşamı olumsuz etkiler ve özgüven kaybına yol açar.

Meme büyütme ameliyatlarında meme implantı ya da dolgu enjeksiyonları kullanılır. Bazı durumlarda ise hastanın vücudunun herhangi bir bölgesinden fazla yağlar alınarak meme bölgesine transfer edilir. Böylece kişinin kendi vücudundan alınan yağlar ile meme büyütme işlemi gerçekleştirilmiş olur.

İdeal Meme Boyutu

Hastanın ihtiyacı ve tercihine göre meme büyütmede kullanılan implantlar (silikon protezler) büyüklüğü, şekli (yuvarlak, damla), yüzeyi (düz, pütürlü), içerikleri (serum fizyolojik, silikon jel, cohesive jel) gibi fiziksel özelliklerine göre tercih edilir. Karar verirken sorunun niteliği, hastanın tercihleri ve hekimin değerlendirmesi belirleyici olur.