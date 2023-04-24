Küçük çocuğa tükürdüğü için uyguladığı şiddet infial yarattı! Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket: Sosyal medyada tepki yağıyor

Eğitim-öğretimin ara tatilde olduğu dönemde Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın denk gelmesiyle çocuklar keyifli günler yaşadı. Sosyal medyada gündem olan skandal bir videoda ise küçük çocukların uğradığı akılalmaz şiddet büyük tepki topladı.

2 ÇOCUĞU KOVALADI

Adresi bilinmeyen videoda; 2 küçük çocuğun bir apartmanın merdivenlerinden aşağı hızla inerek kendilerini kovalayan adamdan kaçmaya çalıştığı görüldü.

ÇOCUK TÜKÜRÜNCE TEKME ATTI

Arkadaki çocuk bir ara arkasındaki kişiye dönüp tükürünce çocukları kovalarken video çeken kişi sert bir tekmeyle çocuğu merdivenlerden aşağı düşürdü.

SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN ANLAR

Küçük çocuk sert düşüşün etkisiyle dizini tutup acı içinde ağlamaya başladı.

Bu sırada video çekmeyi sürdüren kişi, ağlayan çocuğu geride bırakıp merdivenden aşağı kaçan arkadaşını kovalamaya devam etti.



