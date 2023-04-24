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  4. Küçük çocuğa tükürdüğü için uyguladığı şiddet infial yarattı! Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket: Sosyal medyada tepki yağıyor

Küçük çocuğa tükürdüğü için uyguladığı şiddet infial yarattı! Bayram şekeri almaya gelen çocuğa skandal hareket: Sosyal medyada tepki yağıyor

24.04.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bayramda adet olduğu üzere şeker istemeye gelen çocuğu kovalayıp, tükürdü diye tekme atan ve merdivenden düşmesine yol açan kişinin videosu sosyal medyada infial yarattı. İzleyenlerin küçük çocuğun hayati tehlikeye varacak kadar sert düşüşünden sonra acı içinde ağladığı anlar yürekleri sızlattı.

Eğitim-öğretimin ara tatilde olduğu dönemde Ramazan Bayramı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın denk gelmesiyle çocuklar keyifli günler yaşadı. Sosyal medyada gündem olan skandal bir videoda ise küçük çocukların uğradığı akılalmaz şiddet büyük tepki topladı.

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2 ÇOCUĞU KOVALADI

Adresi bilinmeyen videoda; 2 küçük çocuğun bir apartmanın merdivenlerinden aşağı hızla inerek kendilerini kovalayan adamdan kaçmaya çalıştığı görüldü.

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ÇOCUK TÜKÜRÜNCE TEKME ATTI

Arkadaki çocuk bir ara arkasındaki kişiye dönüp tükürünce çocukları kovalarken video çeken kişi sert bir tekmeyle çocuğu merdivenlerden aşağı düşürdü.

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SOSYAL MEDYAYI AYAĞA KALDIRAN ANLAR

Küçük çocuk sert düşüşün etkisiyle dizini tutup acı içinde ağlamaya başladı.

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Bu sırada video çekmeyi sürdüren kişi, ağlayan çocuğu geride bırakıp merdivenden aşağı kaçan arkadaşını kovalamaya devam etti.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı bayram şekeri

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