"Küçük Dostlar Ambulansı" 4 bin hayvanın imdadına yetişti

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesinin sokak hayvanları için hizmete sunduğu "Küçük Dostlar Ambulansı" ile bugüne kadar 4 bin 54 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.

Bu çerçevede, sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı ile sokak hayvanlarının şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimizin 'Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah'tan korkunuz' buyruğundan hareketle eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti: