HABER

"Küçük Dostlar Ambulansı" 4 bin hayvanın imdadına yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 15:51 | Son Güncelleme

Kocasinan Belediyesinin 2017 yılında hizmete sunduğu "Küçük Dostlar Ambulansı" ile bugüne kadar 4 bin 54 hasta ve yaralı hayvana müdahale edildi

KAYSERİ (AA) - Kocasinan Belediyesinin sokak hayvanları için hizmete sunduğu "Küçük Dostlar Ambulansı" ile bugüne kadar 4 bin 54 hasta ve yaralı hayvanın imdadına yetişildi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaptığı yazılı açıklamada, Kayseri'de sokak hayvanları ve diğer canlıların yaşam şartlarını daha da iyileştirmek adına birbirinden önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade etti.

Bu çerçevede, sokak hayvanlarına 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verdiklerini anlatan Çolakbayrakdar, "Beslenme noktaları ve Küçük Dostlar Ambulansı ile sokak hayvanlarının şartlarını iyileştirmeye çalışıyoruz. Peygamber Efendimizin 'Derdini anlatmaktan aciz olan hayvanlara karşı Allah'tan korkunuz' buyruğundan hareketle eşrefi mahluk olan bütün canlılara yönelik sorumluluklarımız olduğunun bilincindeyiz." ifadelerini kullandı.

Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak ilçenin muhtelif yerlerine beslenme noktaları yerleştirerek, sokak hayvanları ve doğadaki canlıların su ve mama ihtiyaçlarını karşıladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Özellikle Türkiye'ye örnek olan ve 2017 yılında hayata geçirdiğimiz 'Küçük Dostlar Ambulansı' hizmetimizle de küçük dostlarımıza destek oluyoruz. Şimdiye kadar vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda harekete geçen tam donanımlı ambulansımız hasta ve yaralı 4 bin 54 hayvanın imdadına yetişti. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü vesilesiyle bir kez daha hatırlatmak isterim ki, Allah'ın yarattığı tüm canlılara karşı sorumluluklarımızın olduğunu unutmamalıyız."

- "Küçük Dostlar Ambulansı"

Ambulans ile Kocasinan sakinlerinden gelen ihbarlar doğrultusunda, yaralı ve hasta hayvanlara olay yerinde anında müdahalede bulunuluyor.

Özellikle trafik kazalarında yaralanan hayvanlara yapılan kritik müdahalelerle dikkati çeken tam donanımlı ambulansın içinde, kedi ve kuş kafesi, yandan açılabilen köpek taşıma kafesi, ilk yardım seti ve solunum cihazı gibi tıbbi donanımlar yer alıyor.

Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz' Sigara denetçileri geliyor! 'Kapalı alan tanımını değiştiriyoruz'
15 yıl 81 ameliyat... Firdevs'ten güzel haber geldi15 yıl 81 ameliyat... Firdevs'ten güzel haber geldi
Terör örgütü PKK'ya Avaşin'de ağır darbeTerör örgütü PKK'ya Avaşin'de ağır darbe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hayvan ambulansı Kayseri Kocasinan kocasinan belediyesi

En Çok Okunan Haberler

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Korkunç gerçek hastanede ortaya çıktı

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Esra Ersoy 'Çok namusluyum' diyerek soyundu

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

Faiz indirimine 2 firma daha katıldı

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

CHP'den 50+1 açıklaması: Yap bozla olacak şeyler değil

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

İstanbul Valiliği: 29 okulda eğitime 1 gün ara verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 yılda 81 ameliyat olan Firdevs yoğun bakımdan çıktı

15 yıl 81 ameliyat... Firdevs'ten güzel haber geldi

Son dakika! Terör örgütü PKK'ya Avaşin'de ağır darbe

Terör örgütü PKK'ya Avaşin'de ağır darbe

İstanbul'da panik anları! Bir binada çökme riski

Beyoğlu'nda panik anları! Çökme riski

İçişleri Bakanlığı duyurdu: 300 bin TL ödülle aranan terörist Osman Ekinci öldürüldü

İçişleri: Osman Ekinci öldürüldü!

Amazon'un kurucusu Bezos Cemal Kaşıkçı anmasında

Dünyanın en zengini Türkiye'de! Anma törenine katıldı

İzmir'de anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

Anne ve babasını siyanürle öldürmüştü! Dehşeti böyle anlattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.