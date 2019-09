Küçük kemancıdan 2 yılda 5 birincilik

2 yılda 5 birincilik, onlarca konser ve resital Antalya’da Konyaaltı Hurma Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elif, keman eğitimini Daniya Kaynova’dan almaya başladı, son dört yıldır akademik eğitim alan Elif, iki yıldır girdiği uluslararası müzik yarışmalarında beş birincilik kazandı. Genç yaşta onlarca konser ve resital deneyimi olan Elif, birçok ulusal ve uluslararası organizasyonlarda sahne aldı. Elif, Alexander Markov, Itzak Rashovsky, Ani Schnarch, Cihat Aşkın, Hakan Şensoy, Tuncay Yılmaz, Artur Kaganovskiy, Vadin Voyler, ve Ildigo Moog gibi önemli keman sanatçılarıyla beraber masterclass çalışması yaptı. Yaklaşık altı ay önce de İtalya’da "29. Concorso International Per Giovani Musicisti Citta Di Barletta" yarışmasında, kemanda tüm yaş grupları arasında tek "Premio Assoluto" derecesiyle birinci olan Elif, Antalya Valisi Münir Karaloğlu tarafından da tebrik edilerek davet edildi. Elif başarılarına bir yenisini ekleyerek aynı yıl içerisinde "Heirs Of Orpheus yarışmasından da Antalya’ya birincilik getirdi.

Antalya’da Konyaaltı Hurma Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Elif Eroğlu (12), Bulgaristan’nın Albena kentinde düzenlenen 7. Uluslararası "Heirs Of Orpheus" Müzik Yarışması’nda yaş kategorisinde birinci oldu. Jüri Başkanı Tamara Poddubnaya, "Elif’i çok seviyorum. İyi bir tekniğe sahip, akıcı ve müzikal. Sahnede ne yaptığını çok iyi biliyor, çok planlı ve düzenli" dedi. Bulgaristan’ın Albena kentinde düzenlenen 7. Uluslararası ‘Heirs Of Orpheus’ Müzik Yarışması’na 15 farklı ülkeden yarışmacı katıldı. Almanya, Estonya, Güney Kore, Gürcistan, Ermenistan, Amerika Birleşik Devletleri, Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Polonya, Bulgaristan, Romanya, Hollanda gibi ülkeler arasında Türkiye’yi 12 yaşındaki Elif Eroğlu temsil etti.

"Keman çalmak tatil gibi"

Yaz boyunca tatil yaparken çalışmayı da ihmal etmediğini belirten Elif, "Günde en az 4 saat çalışarak, yoğun bir tempoyla yarışmaya hazırlandım" dedi. "Hiç tatil yapmadın mı" sorusuna ise, "Keman çalışmak da benim için bir tatil, keman çalarken mutlu oluyorum, bana tatil gibi geliyor" karşılığını verdi.

Yaşıtlarına mesaj veren Elif, ne olursa olsun disiplinli çalışmalarını ve mutlaka bir spor veya enstrümana başlamalarını tavsiye etti.

"Elif akıcı ve müzikal"

Müzik alanında uluslararası bir üne sahip olan ve aynı zamanda jüri başkanı olan Prof. Dr. Tamara Poddubnaya, Bulgaristan’da gerçekleşen "Heirs Of Orpheus" Müzik Yarışmasının, 15 farklı ülkeden müzisyen genci bir araya getirdiğini belirterek, bunun müziğin çocuklar üzerindeki gelişimi açısından önemini anlattı. Türkiye’de çok yetenekli gençler olduğunu her yarışma ve masterclasslarda bu gelişimleri takip ettiğini ekledi. Elif’le ilgili değerlendirmelerde bulunan Poddubnaya, "Elif’i çok seviyorum. İyi bir tekniğe sahip, akıcı ve müzikal. Sahnede ne yaptığını çok iyi biliyor, çok planlı ve düzenli. Bu yaşta bu çok önemli. Sahnede nasıl davranacağını, yapıyı ve şarkıyı nasıl oluşturacağını çok iyi biliyor" şeklinde konuştu.

Bu yaz girdiği konservatuvar sınavını kazanan Elif Eroğlu yarı zamanlı olarak Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Bölümünde öğretim görevlisi Can Özhan’ın sınıfında bu yıl eğitim almaya başlayacak.