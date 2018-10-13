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Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2018 14:51 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da engelli küçük bir kızı sokak ortasında taciz ettiği ileri sürülen 1 zanlı, polisin operasyonuyla saklandığı yerde yakalandı.

Engelli kıza kabusu yaşatmıştı! O sapık yakalandı

Olay, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Camikebir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre sokakta yürüyen 12 yaşındaki engelli olduğu ileri sürülen küçük bir kız, kimliği belirlenemeyen bir şahsın cinsel tacizine uğradı. Güvenlik kameralarına da yansıyan görüntülerde, şahsın duvar dibinde sıkıştırdığı engelli küçük kızı dakikalarca taciz etmesi yer alırken, küçük kızın ise sapığın elinde kurtulmak için yoğun çaba harcadığı görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından kayıtları inceleyen ekipler, şahsın E.K. (47) olduğunu belirledi. Zanlıyı yakalamak için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet, Ahlak ve Güven Timleri, şüphelinin Mance Mahallesi'nde kaldığını belirledi. Eve operasyon düzenleyen polis ekipleri, zanlıyı kıskıvrak yakaladı. Tacize uğrayan küçük kızın da şahsı teşhis etmesi üzerine gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Şanlıurfa istismar engelli istismar

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