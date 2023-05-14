KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI 2023: Küçükçekmece seçim sonuçları belli oldu mu? 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul 3. Bölge seçim sonuçları!

İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları ve oy oranları bölge halkı tarafından araştırılıyor. 81 ilde gerçekleştirilen oy verme işlemiyle Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçim sonuçları yakından takip ediliyor. İstanbul'un ilçesi olan Küçükçekmece seçim sonuçları da araştırılan konulardan oldu. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da anbean yayımlanıyor. İşte Küçükçekmece seçim sonuçları ile ilgili detaylı bilgiler...

KÜÇÜKÇEKMECE SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre 14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 18.30'dan itibaren anbean yayımlanmaya başladı. İstanbul Küçükçekmece seçim sonuçları ve oy oranları ile ilgili net bilgi de sayım işleminin tamamlanmasının ardından belli olacak.

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge:

Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar.

İstanbul 2. Bölge:

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

İstanbul 3. Bölge:

Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri.

