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KÜÇÜKÇEKMECE'DE AKARYAKIT OPERASYONU: 5 GÖZALTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 20:59 | Son Güncelleme

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 17 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI / İSTANBUL DHA
Küçükçekmece'de düzenlenen operasyonda 17 ton 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de bir depoda kaçak akaryakıt üretimi yapıldığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ve Özel Harekat polisinin desteğiyle 17 Ağustos'ta depoya baskın düzenlendi. Operasyonda, 17 ton 400 litre biyodizel akaryakıt ele geçirilirken,
depodaki 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Özbekistan uyruklu A.E ve Türkmenistan uyruklu A.K. ve A.C'nin sınır dışı edilmek üzere haklarında işlem başlatıldığı
bildirildi. Diğer şüpheliler H.A. ve T.A. sevk edildikleri adliyeden adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Polis kamerası görüntüsü
-Operasyon anının havadan görüntüleri
-Ekiplerin depoya girişi
-Şüphelilerin gözaltına alınması
-Depodaki akaryakıt

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