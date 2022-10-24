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Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çöktü

24.10.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

KÜÇÜKÇEKMECE'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu.

Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çöktü

Soner HASIRCIOĞLU - Oğuzhan CİN / İSTANBUL, (DHA) - KÜÇÜKÇEKMECE'de yan tarafındaki inşaatın istinat duvarında meydana gelen çökme nedeniyle Arel Üniversitesi binasında çatlaklar oluştu. Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü.
Olay, 16.00 sıralarında Sefaköy’de bulunan Arel Üniversitesi’nde meydana geldi. Üniversitenin yanında yapılan bir inşaatın istinat duvarının çökmesi binada göçüğe neden oldu. Üniversite binası ve çevre binalar tedbir amaçlı boşaltıldı. İhbar üzerine polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. İstinat duvarını doldurmak için hafriyat çalışmaları devam ederken, üniversite tedbir amaçlı bir süreliğine uzaktan eğitime geçtiğini duyurdu.

"HER TÜRLÜ ÇABA SERGİLENİYOR"
Olay yerini incelemek için gelen Arel Üniversitesi Rektörü Ercan Yegez, "Binaya giriş şu anda yasaklanmış durumda. Her türlü çaba sergileniyor, şu anda bekliyoruz." dedi.

Hafriyat kamyonlarıyla çukur doldurularak çökmenin önüne geçmeye çalışılırken, bu sefer binanın bir kısmı çöktü. Binanın büyük gürültüyle çökmesi cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

(FOTOĞRAF)

Küçükçekmece'de Arel Üniversitesi binasının bir kısmı çöktü - Genel - İstanbul -

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