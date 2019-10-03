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Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı ıraklı bisikletli hayatını kaybetti 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 03:16 | Son Güncelleme

KÜÇÜKÇEKMECE'de Irak uyruklu bisikletli bir kişiye aynı yönde seyir halinde giden hafif ticari bir araç çarptı.

Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı ıraklı bisikletli hayatını kaybetti 

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) KÜÇÜKÇEKMECE'de Irak uyruklu bisikletli bir kişiye aynı yönde seyir halinde giden hafif ticari bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletteki kişi olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, sürücü aracıyla olay yerinden hızla kaçtı. Polis ekipleri kaçan sürücüyü yakalayarak gözaltına alındı.

Kaza Küçükçekmece, Atatürk Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NE 3591 plakalı hafif ticari araç İkitelli Caddesi'nden Halkalı istikametine giderken henüz bilinmeyen bir nedenle aynı yönde bisiklet kullanan Irak uyruklu Khalid Abdulkhaleq Rafeed'e(35) arkadan çarptı. Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle yaklaşık 30 metre savrulan Rafeed ağır yaralanırken, sürücü ise olay yerinde durmayarak kaçtı. Çevredeki vatandaşlar bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemeler sonucunda Rafeed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri de olay yerine şerit çekerek geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde görgü tanıklarının ifadelerine de başvuran polis ekipleri aldıkları bilgileri ile kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan sürücü polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yerde detaylı olay yeri çalışması yaptı. Kaza sonrası ölen kişinin parçalanan bisikleti olay yerinden kaldırılarak emniyete götürüldü. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından Rafeed'in cansız bedeni ambulans ile Yenibosna Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma soruyor.

(FOTOĞRAFLI)

Küçükçekmece'de hafif ticari aracın çarptığı ıraklı bisikletli hayatını kaybetti

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