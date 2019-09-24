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KÜÇÜKÇEKMECE'DE MARKETTEN HIRSIZLIK YAPAN ŞÜPHELİ KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 17:03 | Son Güncelleme

Küçükçekmece'de girdiği marketten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

İSTANBUL,(DHA)-Küçükçekmece'de girdiği marketten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 12 Ağustos'ta Yeşilova Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan bir markette meydana geldi. Markete giren Alper E. (36) yanında getirdiği çantanın içine reyonlarda bulunan malzemelerden doldurdu. Alper E. daha sonra hızla buradan uzaklaştı. Alper E.'nin hırsızlık anları ise marketin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde Alper E. reyonda bulunan malzemeleri yanında getirdiği torbaya dolduruyor.

Kamera görüntülerini izleyen dükkan sahipleri durumu polis ekiplerine haber verdi. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. 18 Eylül'de Kartaltepe Mahallesi'nde gece bekçileri tarafından durdurulan şüphelinin geçen ay marketten hırsızlık yapan Alper E. olduğu tespit edildi. Alper E. emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Alper E. çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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