Küçükçekmece'deki cinayet davası

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Abdullah Melih Barış'ın yargılanması sürüyor.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme taraflara Yargıtay’ın bozma kararına uyulup uyulmamasını konusundaki taleplerini sordu.

Katılan avukatları, Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmediklerini belirterek, mahkemenin önceki kararda direnmesini istedi.

Tutuklu sanık Abdullah Melih Barış da, olaylardan dolayı pişman olduğunu ifade ederek, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

Barış, "Hiçbir zaman ruhsatlı silahım olmadı. Bahse konu silah teyzemin oğlundan kalmadır. Evdeki çocuklar bulup kendilerine zarar vermemesi için silahı yanımda getirdim. Ben Nurcan'ın doğum gününü bile bilmiyordum, daha önce de kutlamadık." dedi.

Sanık Barış, olayın çıkışının maktulün yaptığı hakaretler olduğunu belirterek, sonrasında maktulün kafasına silahı dayayarak tetiği çektiğini söyledi. Barış, 15 yıldır tedavi gördüğünden dolayı cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair raporu kabul etmediğini ve haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istediğini kaydetti.