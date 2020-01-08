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  4. Küçükçekmece'deki cinayet davası

Küçükçekmece'deki cinayet davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Abdullah Melih Barış'ın yargılanmasına devam edildi

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de kız arkadaşı Nurcan Arslan'ı öldürdüğü gerekçesiyle çarptırıldığı müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Abdullah Melih Barış'ın yargılanması sürüyor.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Melih Barış ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Mahkeme taraflara Yargıtay’ın bozma kararına uyulup uyulmamasını konusundaki taleplerini sordu.

Katılan avukatları, Yargıtay’ın bozma ilamını kabul etmediklerini belirterek, mahkemenin önceki kararda direnmesini istedi.

Tutuklu sanık Abdullah Melih Barış da, olaylardan dolayı pişman olduğunu ifade ederek, Yargıtay'ın bozma kararına uyulmasını talep etti.

Barış, "Hiçbir zaman ruhsatlı silahım olmadı. Bahse konu silah teyzemin oğlundan kalmadır. Evdeki çocuklar bulup kendilerine zarar vermemesi için silahı yanımda getirdim. Ben Nurcan'ın doğum gününü bile bilmiyordum, daha önce de kutlamadık." dedi.

Sanık Barış, olayın çıkışının maktulün yaptığı hakaretler olduğunu belirterek, sonrasında maktulün kafasına silahı dayayarak tetiği çektiğini söyledi. Barış, 15 yıldır tedavi gördüğünden dolayı cezai ehliyetinin yerinde olduğuna dair raporu kabul etmediğini ve haksız tahrik indiriminin uygulanmasını istediğini kaydetti.

Mahkeme heyeti, davaya katılan bazı kişiler ile tanıkların beyanlarının alınması için zorla getirilme kararı çıkartarak, duruşmayı erteledi.

- Davanın geçmişi

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Halkalı'da 30 Ocak 2016'da Nurcan Arslan'ın silahla öldürüldüğü, sanık Abdullah Melih Barış'ın haber merkezini arayarak bir kadını silahla yaraladığını söylediği ve teslim olduğu anlatılmıştı.

Sanık Barış'ın gönül ilişkisi olan ve kendisinden ayrılmak isteyen maktulü ikna edemediği takdirde öldürmeyi planladığı ve silahı bu nedenle yanına aldığı kanaatinin oluştuğu aktarılan iddianamede, sanığın maktule ateş ettiğini kabul ettiği ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Abdullah Melih Barış'ın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi 12 Nisan 2018'de açıkladığı kararında, sanık Abdullah Melih Barış'ı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmış, duruşmalardaki iyi halini de göz önünde bulundurarak, cezayı müebbet hapse indirmişti.

Mahkeme ayrıca sanığa "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 1 yıl 8 ay hapis ile bin lira adli para cezası vermişti.

Davanın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanığın "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden, yanılgılı ve yetersiz gerekçeyle hüküm kurulduğu gerekçesiyle yerel mahkemenin kararını bozmuştu.

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