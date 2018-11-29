Kulak akıntısı neden olur? Hangi hastalıkların habercisidir, tedavisi nasıl olur?

KULAKTAN GELEN AKINTIYA DİKKAT! Memorial Hizmet Hastanesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Bölümü’nden Op. Dr. Yalçın Varnalı, kulak akıntıları ve tedavileri hakkında bilgi verdi. KULAĞINIZ DA BURNUNUZ GİBİ AKABİLİR Kulak akıntısı, kulaktan herhangi bir sıvının gelmesi ile ortaya çıkmaktadır. Kulak kirine bağlı olan akıntı vücudun doğal olarak ürettiği yağın boşalmasıdır. Kulak akıntısındaki sıvı tıpkı burun akıntısında olduğu gibi toz, bakteri ve diğer yabancı cisimleri barındırabilir. Kulak akıntıları, kulak kirine, dış kulak yolu iltihabına, kronik orta kulak iltihabına bağlı akıntılar olarak sınıflandırılabilir. Bunların dışında, kulak bölgesine darbe gelmesi sonucu kulak zarında delinme olan kişilerde de kulak akıntısı görülebilir. BİRİKEN KULAK KİRİ İŞİTME SORUNU YARATABİLİR Kulak kiri çok sık görülen bir sağlık sorunudur. Normal koşullarda vücudun ürettiği bir salgı olan kulak kirini, vücut kendiliğinden temizlemektedir. Ancak bazı insanlarda bu temizleme mekanizması doğuştan bozuk olduğu için dış kulak yolunda kir birikmektedir. Bazı durumlarda ise, kulak temizleme çubuklarının kullanılması ile normalde dışarıya atılacak olan kir içeri doğru itilir ve üzerine yeni salgıların birikmesi ile kulak tamamen tıkanır. Bu durum kendisini kulak akıntısı şeklinde gösterebilir. Özellikle çocukluk çağında sık görülen dış kulak yolu yabancı cisimleri de kulak kiri gelişmesini hızlandıran faktörler arasında sayılmaktadır. Yapılması gereken, bir kulak burun boğaz uzmanı tarafından kulağın güvenli bir şekilde temizlenmesi ve arka tarafta herhangi başka bir sorun olmadığının belirlenmesidir. Kulak temizlenmesinin alışkanlık yaptığı ise doğru bir bilgi değildir.

KULAĞINIZA SU KAÇIRMAYIN Dış kulak yolu iltihabında, dış kulak yolu cildinde görülen kepeklenme, pullanma, kabuklanma ya da egzama gibi lezyonlar alerjiye, dış kulak yolunun dışarıdan kurcalanmasına veya orta kulaktan gelen akıntıya bağlı olmaktadır. Genel olarak, bu faktörlerin bir arada bulunduğu bilinmektedir. Aktif iltihabın gelişmesinde dışarıdan yapılan müdahaleler kadar nem de önemli bir sebeptir. Bu durumda, vazelinli pamuk ya da kulak tıkaçları kullanılarak dış kulak yoluna su kaçması engellenmelidir. KULAĞINIZI KURCALAMANIZ AKINTIYA SEBEP OLABİLİR Kulak enfeksiyonlarının en önemli sebeplerinden biri çeşitli nedenlere bağlı kulak kaşıntısı olan hastaların kulak kanallarına kendilerinin müdahale etmesidir. Bu travma dış kulak yolu cildinin hasarlanmasına ve cilt lezyonlarının gelişmesine yol açar. Bu hastalarda, dış kulak yolu arka duvarında; özellikle kulak zarına yakın kısımlarda ve kulak kepçesinde içi sıvı dolu küçük kabarcıklar, ağrı, yaygın şişlik, kızarıklık, ödem ve kıkırdak kısmında tamamen daralmış bir dış kulak yolu görülebilir. Ayrıca temas yoluyla ortaya çıkan veya atopik kabul edilen alerjiye yatkın kişilerde görülen alerjik kökenli dış kulak yolu iltihapları da kulak sağlığını tehdit edebilir.

KULAK TEMİZLEME ÇUBUĞUNA DİKKAT EDİN Dış kulak yolu iltihabının tedavisinde dikkat edilecek en önemli husus kulağı sudan korumaktır. Bunun dışında, kulak temizleme çubuklarının kullanılmaması da çok önemlidir. Tedavide, dış kulak yolundaki ödemin çözülmesine yönelik damlalar, etken mikroorganizmalara yönelik antibiyotikler, ağrı ve ödemi önlemeye yönelik ilaçlar uygulanmaktadır. Dış kulak yolu lokal tedavi ile temizlenmelidir. Akut orta kulak iltihabı, orta kulakta biriken iltihabi sıvının ince zar üzerine yaptığı basınç nedeniyle kulak zarında bir delinmeye neden olabilmektedir. Akıntının başlaması ile ağrı şiddetinde azalma görülür. Özellikle çocuk hastalarda görülen bir durumdur. Hastada iletim tipi bir işitme kaybı görülebilir. İltihap doktorunuzun uygulayacağı ilaç tedavisi ile kontrol altına alındığında, zar kendisini tamir edebilmektedir. Tedavi sürecinde hastanın kulağına su kaçırmaması ve kulak temizleme çubukları ile karıştırmaması gerekmektedir. BAZEN ZARDAKİ DELİK KALICI OLABİLİR

Bazı durumlarda zardaki delik kalıcı bir hal alarak kronik orta kulak iltihabı gelişmesine yol açar. Üst solunum yolu enfeksiyonu geçirildiğinde ya da kulağa su kaçırılması durumunda, delik olan zardan orta kulak boşluğuna giren mikroorganizmalar akıntılı bir orta kulak iltihabı gelişmesine neden olabilir. İlaç tedavisi ve koruyucu önlemlerle akıntı ve iltihabi durum ortadan kaldırıldığında ve sadece zarda delik izlendiği durumlarda, hastalığın kontrol altında olduğu söylenebilir. Ancak, iyileşmenin tamamlanabilmesi için zar mutlaka onarılmalı ve delik kapatılmalıdır. Kulak zarının uzun süredir delik olduğu bilinen hastalarda, geçirilen her atak sorunu daha da şiddetlendirebilir. Kontrol altına alınmayan vakalarda kötü kokulu ve bazen kanlı akıntı, işitme kaybı, baş dönmesi, yüz felci, beyin apsesi, menenjit gibi ciddi durumlar ortaya çıkabilir. Dış kulak yolunun lokal temizliği sağlandıktan ve iltihap ilaç tedavisi ile kontrol altına alındıktan sonra, rahatsızlık ameliyat ile tedavi edilmektedir.