Haberler HABER Sağlık Kulak çubuğu kullanıyorsanız bir kez daha düşünün! Bakın ne yapmak gerekiyormuş Kulak çubuğu kullanıyorsanız bir kez daha düşünün! Bakın ne yapmak gerekiyormuş Dış kulak yolu, tamamen dış ortama açık bir alandır. Bu dış ortamda toz, toprak ve mikroplar bulunmaktadır. Bu nedenle dış kulak yolunun kendine ait bir temizleme sistemi vardır. Bu temizleme sisteminin en önemlisi dış kulak yolundaki salgılardır. Biz buna halk arasında kulak kiri demekteyiz. İçlerinde mikrop öldürücü enzimler vardır. Vücuttan atılamayan salgılar kulak kiri denen kirleri oluşturmaktadır. Kulak kiri kesinlikle kulak temizleme çubuklarıyla temizlenmemelidir. Dış kulak yoluna hiçbir şey sokulmamalıdır. Bunlar hasara neden olabilecek girişimlerdir. Bu hasarlar arasında kulak zarının delinmesine kadar neden olacak olaylar bulunmaktadır. Kulak kirinin temizlenmesi, banyo sonrası yumuşak bir peçeteyle görünen kısmı parmakla temizlemek şeklinde olmalıdır. KULAĞA SU KAÇIRMAK NE GİBİ SORUNLARA SEBEP OLUR? Dış kulak yolunda iltihap, egzema yoksa veya kulak zarı delik değilse, kulağa su kaçırmak önemli bir soruna neden olmaz. Zaten hayatımızda da çok sık bir şekilde su kaçmaktadır. Ancak kulak zarında delik varsa, orta kulağa geçecek su iltihaba neden olabilir. Bunlar da menenjite kadar gidecek bir iltihaba neden olabilmektedir. Aynı zamanda dış kulak yolunda egzema ya da iltihap varsa, su kaçması sonucunda bu durum daha da artabilir. Sürekli ıslak kalma durumu söz konusu oluyorsa, mantar enfeksiyonları da görülebilir. KULAK KİRİ BİRİKMESİ NE GİBİ RAHATSIZLIKLARA SEBEP OLUR? Kulak kiri, vücudu ve dış kulak yolunu enfeksiyonlardan koruyan faydalı bir salgıdır. Fakat rengi itibariyle halk arasında beğenilmeyen bir durumdur. Bu salgı zaman içerisinde kuruyacak olursa tıkanmalara neden olabilir. Tıkanmalarının en önemli nedenlerinden birisi, dış kulak yolunun kendi kendini temizlemesidir. Zaten dış kulak yolundaki su dışarı çıkamıyorsa kulak kirinden şüphe etmek gerekir. KULAK ÇUBUĞU İLE KULAK TEMİZLEMEK SAKINCALI MIDIR? Kulak çubuğu ile kulak temizlemek sakıncalıdır. Çünkü dış kulak yoluna hiçbir madde sokulmamalıdır. Dış kulak yolu kendine ait bir cilde sahiptir. Bu bölgeye sokulacak bir pamuk dahi hasara sebep olabilir.

Her banyo sonrasında bir kağıt peçeteyle parmağın değeceği bölgelerin temizlenmesi şeklinde yapılmalıdır.

KULAK YOLU TIKANMASININ SEBEBİ NEDİR?

Kulak yolu tıkanmasının en önemli nedeni, dış kulak yolundaki salgının kuruyup birikmesi ve dış kulak yolundan atılmamasıdır. Bunun yanında önemli nedenlerden biri de dış kulak yolu iltihabıdır. Bu bölgedeki iltihaba bağlı olarak şişmeler ve akıntı, dış kulak yolunun tıkanmasına neden olur.

Küçük çocukların yabancı bir madde sokması tıkanmaya neden olur. Çocuklara kulağına sokabileceği maddeler vermemek gerekir, bu şekilde kulak yolu tıkanmasının önüne geçilebilir.

KULAK YOLU TIKANMASININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dış kulak yolu, sesin alınıp orta kulağa iletilmesini sağlayan bir boru olduğu için, en önemli gösterge işitme kaybıdır.

Kulaktaki bir çınlamanın nedeni de dış kulak yolundaki bir tıkanma olabilmektedir. Dış kulak yolundaki tıkanma, bu bölgede ağırlık hissetmeye, su kaçtığı zaman sulanmaya, suyun dışarı çıkamamasına da neden olabilmektedir.

KULAK YOLU TIKANMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Öncelikle kulak yolu tıkanmasının sebebi bulunmalıdır. En çok tıkanma nedeni, dış kulak yolunda salgılanan kulak kirinin kurumasıdır. Böyle bir neden varsa, doktor kontrolünde özel cihazlarla temizlenir.

Tıkanma bir iltihaba bağlıysa tedavi edilmesi gerekir. Bu iltihap ilaçlarla ya da çekilerek tedavi edilebilir.

Küçük çocuklarda bir dış kulak yolunda tıkanma varsa, yabancı bir cisim olabileceği de akıldan çıkarılmamalıdır. Doktor kontrolünde çıkarılmalıdır.

VAKUMLU KULAK TEMİZLEME ALETLERİ KULAK TEMİZLİĞİ İÇİN YETERLİ MİDİR?

Dış kulak yolu, kulak kepçesinden orta kulağa kadar uzanmaktadır. Kirler de bu bölgede yer alabilir. En dışta bulunan kulak kiri bu aletler vasıtasıyla dışarı alınabilir. Ama kulak zarına yakınsa, bu aletlerin oraya ulaşması zordur. Bu nedenle eğer kulak kiri en dıştaysa vakumlayarak temizlenebilir. İçeride taşlamış bir kir varsa, bunun mutlaka doktor kontrolünde büyütülerek temizlenmesi gerekmektedir.

En sağlıklı kir temizlemesi, banyo sonrası yumuşak kağıt peçeteyle parmağın girebileceği bölgenin temizlenmesidir.

