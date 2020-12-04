Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? İşte kulak tıkanması için alternatif yöntemler

Kulak tıkanıklığı, kulağın duyu yetisinin azalmasına sebep olur. Seslerin net duyulmaması, duyulan çınlamalar ve uğultulu sesler kulak tıkanıklığının en büyük göstergesidir. Bu durum yaşam kalitesini düşürür ve işitme yetisini azaltır. Neyse ki bu sorunu yok etmek için alternatif yöntemler mevcut! Siz de yazımızı okuyarak evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem ile rahatsızlığa son verebilirsiniz.

Kulak Tıkanıklığına Neden Olabilecek İç Faktörler

Kulak tıkanıklığı birçok nedenden dolayı oluşabilir. Başlıca nedenlerden biri östaki borusunun farklı nedenlerle kapanmasıdır. Östaki borusu orta kulak ve geniz adı verilen bölgenin arka tarafını birbirine bağlayarak kulağın hava almasını ve oluşan basıncın dengelenmesi sağlar. Dış veya iç etkilerle zarar gören östaki borusu işlevini yerine getiremez. Bu nedenle seslerin çınlamalı veya uğultulu bir şekilde duyulmasına yol açar. Bunun yanı sıra sinüzit, alerjik reaksiyonlar, kulak enfeksiyonları, migren, grip gibi iç etmenlerde kulak tıkanıklığına neden olabilir.

Kulak Tıkanıklığına Neden Olabilecek Dış Faktörler

İç faktörlerin yanı sıra kulak içine yabancı bir cismin kaçması da kulak tıkanıklığına yol açar. Kulak kiri birikmesi neden olanların arasında en yaygın olanıdır. Buşon adı verilen bir sıvı salgılar. Bu sıvının kirlenmesi ve kulak içine girmesi tehlikeli olur.

Özellikle de kulak içinde biriken yabancı maddenin kulak çubuğu ile çıkarılmaya çalışılması halk arasında sıkça yapılan bir yanlıştır. Bu tür durumlar yabancı maddenin kulak içine itilmesine dolayısıyla tıkanmasına yol açabilir. Kulak tıkanıklığına neden olan bir diğer faktör ise aşırı basınç yani yüksekliktir. Özellikle uçaklarda basınçlı hava sayesinde kulak tıkanıklığı yaşanabilir. Kulak ani basınç değişikliğine uyum sağlayamaz ve kendini kapatır. Ancak bu basınç azaldığında geçebilen, kısa sürelik bir durumdur.