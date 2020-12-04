Kulak tıkanıklığı nasıl geçer? İşte kulak tıkanması için alternatif yöntemler

Kulak tıkanıklığı, kulağın duyu yetisinin azalmasına sebep olur. Seslerin net duyulmaması, duyulan çınlamalar ve uğultulu sesler kulak tıkanıklığının en büyük göstergesidir. Bu durum yaşam kalitesini düşürür ve işitme yetisini azaltır. Neyse ki bu sorunu yok etmek için alternatif yöntemler mevcut! Siz de yazımızı okuyarak evde uygulayabileceğiniz birkaç yöntem ile rahatsızlığa son verebilirsiniz.
Kulak tıkanıklığı birçok nedenden dolayı oluşabilir. Başlıca nedenlerden biri östaki borusunun farklı nedenlerle kapanmasıdır. Östaki borusu orta kulak ve geniz adı verilen bölgenin arka tarafını birbirine bağlayarak kulağın hava almasını ve oluşan basıncın dengelenmesi sağlar. Dış veya iç etkilerle zarar gören östaki borusu işlevini yerine getiremez. Bu nedenle seslerin çınlamalı veya uğultulu bir şekilde duyulmasına yol açar. Bunun yanı sıra sinüzit, alerjik reaksiyonlar, kulak enfeksiyonları, migren, grip gibi iç etmenlerde kulak tıkanıklığına neden olabilir.
İç faktörlerin yanı sıra kulak içine yabancı bir cismin kaçması da kulak tıkanıklığına yol açar. Kulak kiri birikmesi neden olanların arasında en yaygın olanıdır. Buşon adı verilen bir sıvı salgılar. Bu sıvının kirlenmesi ve kulak içine girmesi tehlikeli olur.
Özellikle de kulak içinde biriken yabancı maddenin kulak çubuğu ile çıkarılmaya çalışılması halk arasında sıkça yapılan bir yanlıştır. Bu tür durumlar yabancı maddenin kulak içine itilmesine dolayısıyla tıkanmasına yol açabilir. Kulak tıkanıklığına neden olan bir diğer faktör ise aşırı basınç yani yüksekliktir. Özellikle uçaklarda basınçlı hava sayesinde kulak tıkanıklığı yaşanabilir. Kulak ani basınç değişikliğine uyum sağlayamaz ve kendini kapatır. Ancak bu basınç azaldığında geçebilen, kısa sürelik bir durumdur.
Kulak tıkanıklığı, belirtilerini gösterdiğinde rahatsız edici durumlara yol açabilir. Bu belirtiler rahatsızlığın kaynağına göre değişiklik gösterir. Eğer rahatsızlığın kaynağı enfeksiyona bağlı ise aşırı ağrı şeklinde yansır. Enfeksiyonel değil de su kaçtığı için problem yaşıyorsanız kulakta dolgunluk hissi yaşanır. Bunların yanı sıra kulak tıkanıklığı belirtileri arasında duyma problemi, çınlama veya ıslık sesleri sayılabilir. Nadir de olsa kulak tıkanıklığının baş dönmesine yol açarak denge kaybına neden olduğu da görülür. Bu durum kulak tıkanıklığı nasıl açılır sorusunu beraberinde getirir. Evde uygulayabileceğiniz basit yöntemler mevcuttur. Ancak belirtiler aşırı ve uzun süreli olduğunda, çok az kişide görülen kulak kisti ve tümörü rahatsızlıkları da göz önünde bulundurulmalıdır. Bu yöntemlere rağmen 3 ile 5 gün arasında geçmeyen kulak tıkanıklığı rahatsızlığında doktora başvurulması önerilir.
Kulak tıkanıklığı tedavi olunmadığı sürece baş dönmesi, mide bulantısı gibi sorunlara yol açabilir. Bu durum kulak tıkanıklığı nasıl geçer sorusunu beraberinde getirir. Esnemek veya yutkunmak evde yapabileceğiniz alternatifler arasındadır. Sıcak buharı solumak, duş almak veya ısıtıcı yastık kullanmak kulak tıkanıklığına çözüm olabilir. Su kaçtığını düşünüyorsanız tıkalı kulağınızın olduğu tarafa yatmanız önerilir. Bunun yanı sıra hidrojen peroksit ilacını da kullanabilirsiniz. Hidrojen peroksit içerdiği bileşenler sayesinde kulak tıkanıklığını yok edecektir.
Kulak tıkanıklığı genellikle kulağa su kaçması ile oluşur. Bu tür durumlarda su kaçan kulağın üzerine yatmak sıvının çıkmasını sağlayabilir. Kulağa su kaçtığı an uygulanabilecek bir diğer yöntem ise kulak tıkanıklığı damla ilacı olarak bilinir. Kulaktaki tıkanıklığı açmak için birçok kimyasal madde mevcut. Bunlar arasından kullanım kolaylığı ve işlevselliği ile ön plana çıkan kulak tıkanıklığı gliserin ilacıdır. Gliserini kullanmak için yarım su bardağına 2-3 damla eklemeniz yeterli olur. Elde ettiğiniz karışımı kulağınıza damlatarak tıkanıklığa bir çözüm bulabilirsiniz. Ardından bir pamuk ile yavaşça temizlemeniz yeterli olur.
Kulak tıkanıklığına ne iyi gelir diye sorulduğunda, sarımsak yağı ve elma sirkesi evde kolayca uygulanabildiği için öne çıkan yöntemlerdendir. Eğer kulak tıkanıklığı enfeksiyon veya basınç kaynaklı ise; sarımsak yağının gücünden yararlanabilirsiniz. Sarımsak yağı doğal bir antibiyotiktir. 1 yemek kaşığı zeytinyağı ve sarımsak yağını oda sıcaklığına getirerek kulağınıza damlatabilirsiniz. 3 dakikalık bu işlemin ardından bir pamuklu çubuk yardımıyla kulağınızı temizlediğinizde aradaki farkı görmeniz mümkün. Elma sirkesi de, tıpkı sarımsak yağı gibi doğanın bize sunduğu ilaçlardan biridir. Eczaneden alabileceğiniz rubbing alkolünü elma sirkesi ile karıştırıp yine 3 kere damlatabilirsiniz. Birkaç dakika boyunca işlemin yapılması ve ardından kulağı yavaşça temizlemek yararlı olur. Ancak bazı durumlarda evdeki yöntemler yetersiz kalabilir veya daha kötü sonuçları beraberinde getirebilir. Bu yöntemleri dikkatlice uyguladıktan sonra sonuç alamazsanız mutlaka doktorunuza başvurun.
Kulak tıkanıklığı sorununda rahatsızlığa neden olan kaynak bulunarak tedavi edilmelidir. Eğer kulak tıkanıklığına neden olan grip ise burun tıkanıklığı geçtiğinde kulağınızda açılır. Bunun için evde yapabileceğiniz alternatif yöntemler mevcuttur. İlk önce bir bardak ılık suya, yarım tatlı kaşığı iyotsuz tuz ve karbonat ilave edin. Tuz ve karbonat suyun içinde homojen bir şekilde dağılıncaya kadar karıştırın. Ardından elde ettiğiniz karışımı burnunuza 3 kere damlatabilirsiniz. Bir süre sonra su yardımı ile burnunuzu temizlemeniz tıkanıklığı yok edecektir. Burnunuzu açtığınızda kulak tıkanıklığına neden olan problem ortadan kalkar. Bir süre sonra kulağınızın rahatladığını hissedebilirsiniz.
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