Külkedisi cerrahisi hızla artıyor! Ayaklarınıza yaptırabileceğiniz 6 estetik

Estetik Cerrah Op. Dr. Alper Mete Uğurlu, en çok yaptırılan ayak estetiği çeşitleri hakkında şu bilgileri verdi:

AYAK PARMAĞI KISALTMA

Ayak parmağı kısaltmak, ayak parmaklarının uzunluğundan dolayı oluşan çarpma veya burkulma nedeniyle az sayıda da olsa uygulanan cerrahi işlemlerden biridir.

Bu işlem, çok uzun olan bir parmağı (genellikle ikinci veya üçüncü ayak parmağı olur) düzeltmek ve ayağın estetik açıdan rahat hale gelip, belirli ayakkabı stillerini kolayca giyebilmesini amaçlamaktadır.

İyileşme yaklaşık dört ila altı hafta sürer.

BUNYONEKTOMI

Bunyonektomi veya bunyon (parmakta oluşan ağrılı şiş) çıkarılması işlemi hem kozmetik hem de fonksiyonel açıdan yararları olan başka bir ayak ameliyatıdır. Bunyon ameliyatı isteyen hastaların çoğu kronik ağrı, ayakkabı sorunları ve estetik açıdan kötü bir görüntüye sahip olmaktan muzdariptir.

Bunyonektomi işlemini takiben çoğu hasta daha az ayak ağrısı çeker ve yürüyüş dâhil günlük aktivitelerini daha kolay yapmaya başlar.

AYAK PARMAĞI YAĞ ALDIRMA İŞLEMİ