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Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

16.03.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cildi nemlendirirken bakım sağlayan kremlere kimse "Hayır." diyemez, değil mi? Yağlı ve akneye eğilimli cildiniz için severek kullanacağınız La Roche-Posay Duo(+) incelemesiyle karşınızdayız! Yazımızda nemlendiriciyle ilgili detaylı tüm bilgilerin yanı sıra benzer ürünlere de yer verdik. Göz atmaya ne dersiniz?

Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

Sık bilinenin aksine yağlı ciltler de nemlendirmeye ihtiyaç duyuyor. Cildinize uygun ürünleri kullanarak sebum dengesini kontrol altına alabilir, cilt sorunlarınızı ortadan kaldırabilirsiniz. Cilt yenileyici özelliğiyle dikkat çeken La Roche-Posay Duo(+) da bu ürünlerin başında geliyor. La Roche-Posay Effaclar Duo(+) kullananların yorumlarını, ürünün tüm özelliklerini ve faydalarını derledik. Hazırsanız detaylara geçiyoruz!

La Roche-Posay Effaclar Duo(+)

Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

La Roche-Posay Effaclar Duo(+)'ın özellikleri

Yağlı ciltlerin en büyük problemi akne, sivilce ve geniş gözenekler. Akneye eğilim gösteren ve yağlı ciltlerin kullanımına uygun La Roche-Posay Duo(+) nemlendirici bir bakım kremi. Ürün, cildinizi nemlendirirken cilt kusurlarının görünümü azalır ve tekrarlamasını önlemeye yardımcı olur. Jel yapılı ürün, nemlendirici ve matlaştırıcı özelliğiyle de dikkat çeker. Cildin sebum dengesini kontrol altına alırken ihtiyaç duyduğu nemi de sağlar. Özel olarak formüle edilen krem, ciltte yağlı bir his bırakmaz. Makyaj bazı özelliği olduğu için üzerine ten makyajı yaptığınızda istediğiniz verimi alabilirsiniz. İçeriğindeki termal su sayesinde en hassas ciltleri bile rahatsız etmeden kullanım imkânı sunar. Komedojenik olmadığı için gözenekleri tıkamaz. Hipoalerjenik özelliği de hassas ciltler için uygun olduğunu kanıtlar. Dermatolojik olarak test edildiği için güvenle kullanabilirsiniz. İçeriğinde niasinamid, procerad, aqua posae filiformis ve mannose yer alır. La Roche-Posay Duo(+)'ın güneş koruyucu ve renkli olmak üzere 2 farklı çeşidi daha var. 40 ml boyutunda ve tüp şeklinde gelen kremin az bir miktarı bile cildinizin nemlenmesi için yeterli. Yüzünüzü yıkama jeliyle yıkadıktan sonra fındık büyüklüğünde ürünü göz çevresi hariç tüm yüze uygulayabilirsiniz. La Roche Posay Effaclar Jel kullananların yorumları doğrultusunda temizleme jeliyle birlikte kullanırsanız daha etkili sonuç alabilirsiniz.

La Roche-Posay Effaclar Duo(+)'ın faydaları

La Roche-Posay Effaclar Duo(+), ciltteki akne ve sivilce lekelerinin giderilmesine destek olur. Bunun yanında en önemli faydalarından biri de cilt dokusunu pürüzsüzleştirmeye yardımcı olması. Cildinizi iyi bir şekilde nemlendirirken makyaj bazı olarak makyajın ciltte güzel durmasına imkân tanır. Kremin temel faydası ise ciltteki hasarlı hücreleri onararak cildin yenilenmesini sağlaması. Böylece cilt tüm kusurlardan arınıp temiz bir görünüme ulaşıyor. Sivilce ve güneş lekesi gibi cilt sorunlarının renginin açılmasına da destek oluyor. Cilt tonunun eşitlenmesine yardım eden La Roche-Posay Effaclar Duo(+), ciltteki pütürleri giderip yumuşacık bir cilt vadediyor. Formülünde yer alan niacinamid, yatıştırıcı etki sağlayarak kuruluğa bağlı meydana gelen kızarıklık görünümünü azaltıyor. Procerad, akneye eğilim gösteren hassas ciltlerdeki leke görünümünü geçirmeye yardımcı oluyor. Aqua posae filiformis, cildin mikrobiyom dengesini korurken mannose ise cilt görünümünü yeniliyor. La Roche-Posay Effaclar Duo(+)kullananlarla yapılan bir araştırmaya göre ürün, kullanılmaya başladıktan sonra geçen ilk 12 saatten itibaren cilt kusurlarının görünümünü düzeltiyor. 8 günden itibaren de kusurları azaltıyor. Uzun süreli kullanımda ise cildin ihtiyaç duyduğu nemi sağlayarak kusurların tekrarlamasını önlüyor.

La Roche-Posay Effaclar Duo(+)'ı kullananların yorumları

La Roche-Posay Effaclar Duo(+)kullanıcı yorumları değerlendirildiğinde olumlu yorumların çoğunlukta olduğu göze çarpıyor. Ürünü satın alanlar genellikle sivilce problemlerinin büyük oranda azaldığını belirtiyor. Aynı zamanda lekelerin rengini açtığı ve cilt dokusunu yenilediği de sık yapılan yorumlar arasında. Effaclar Duo(+) kullananlar, nemlendirme özelliğinin yeterli olduğunu ve boyutunun küçük olmasına rağmen az miktarda ürünün ihtiyacı karşıladığını belirtiyor. La Roche-Posay Effaclar Duo(+) krem kullananların olumsuz yorumları ise cilt altındaki sivilceleri yüzeye çıkardığı yönünde. Aynı zamanda bazı kullanıcılara nemlendirmesi yeterli miktarda gelmemiş ve cilt lekeleri üzerinde mucizevi etkiler gözlemlememişler. Ancak La Roche-Posay Effaclar Duo(+) kullananların çoğunluğu ürünü tekrar satın alacaklarını belirtiyor.

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La Roche-Posay Effaclar Duo(+)'a benzer ürünler

1. Bioderma Sébium Global

Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

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Bioderma Sébium Global, akneye eğilimli ciltler için sivilce karşıtı etki sunan bir bakım kremi. SeboRestore teknolojisi sayesinde cildin sebum dengesini düzenlemeye ve sebumun doğal koruyucu işlevlerini geri kazanmasına yardımcı oluyor. Sağladığı bakımın yanı sıra matlaştırıcı bir etki de sunuyor. Hafif yapısı sayesinde cilt tarafından hızlıca emilerek etkili bir nemlendirme sağlıyor. Gözenekleri arındırma ve cildi pürüzsüzleştirme etkilerini de belirtmeden geçmeyelim.

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2. Avene Refreshing Mattifying Fluid

Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

Normal veya karma cildinizin günlük bakımı için hem nemlendirici hem matlaştırıcı etki istiyorsanız Avene'in kremine şans verebilirsiniz. Cildin doğal güzelliğini ortaya çıkarmayı hedefleyen Avene Mattifying Fluid, cilt bariyerini güçlendirerek daha fazla nem tutmasını sağlıyor. Makyaj bazı olarak da kullanmaya uygun krem, gözenekleri sıkılaştırıyor ve yağ dengelenmesini destekliyor. Hafif ve yağsız yapısıyla hızlı emilerek cilde ağırlık yapmıyor.

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3. Topicrem AC Compensating Nemlendirici Krem

Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

Topicrem Ac Compensating Nemlendirici Krem, yağlı ve akneli ciltler için özel olarak geliştirilmiş bir ürün. Zengin içeriği sayesinde cildin sebum seviyesini dengeleyerek fazla yağlanmayı kontrol altına alıyor. Aynı zamanda yağlı ciltlerin ihtiyaç duyduğu nemi de sunarak cildi rahatlatıyor. Cildinizde hassasiyet varsa kremle bu sorunun önüne geçebilirsiniz. Sabah akşam cildinizi temizledikten sonra nemlendirme aşaması için yeteri kadar ürünü cildinize uygulamanız gerekli.

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4. Ducray Keracnyl Control Bakım Kremi

Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

Yağlanmaya bağlı oluşan sivilce, siyah nokta, geniş gözenek ve leke gibi sorunlarla karşı karşıyaysanız bu ürünü çok seveceksiniz! Ducray Keracnyl Control, yenilikçi formülü sayesinde lekelerden sorumlu bakterileri hedefleyip fazla sebum salgısını dengeliyor. İçeriğindeki gözenek açıcı hidroksi asitlerle gözenekleri nazikçe açıyor. Uzun süreli ve düzenli kullanımla lekeleri kontrol altına alıp tamamen geçmesini sağlıyor.

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5. Vichy Normaderm Phytosolution Nemlendirici

Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

Vichy Normaderm Phytosolution Nemlendirici, yağlı ve akneye eğilim gösteren ciltler için salisilik asit içeren, cilt üzerinde çift etkisi olan bir ürün. Kremin ilk etkisi, kusurların ve gözeneklerin görünümünü azaltmak. Diğer etkisi ise cildin 24 saate kadar nemli olmasını sağlamak. Ürün ayrıca cilt tonunu eşitler, daha yumuşak ve aydınlık bir görünüme kavuşturur. Hızla emilen hafif dokusu ise yağlı his bırakmaz.

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6. Simple Sos Matlaştırıcı Jel

Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

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Kusursuz ve mat görünen bir cilt için kullanabileceğiniz Simple Daily Skin Detox'u çok seveceksiniz! Matlaştırıcı jel, içeriğindeki cadı fındığı, kekik özü, çinko ve B3 vitamini ile yoğun etki sağlıyor. Yağlı, pürüzlü bir cilde sahipseniz yumuşacık yapısı ve özel içeriği, tüm kusurların geçmesine yardımcı oluyor. Üstelik paraben, kimyasal ve renklendirici gibi zararlı maddeleri içermiyor.

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7. Luis Bien Nemlendirici Yüz Kremi

Kullananların yenileyici özelliği ile dikkat çektiği La Roche Posay Effaclar Duo (+) incelemesi

Karma veya yağlı cildinizi nemlendirerek sebum dengesini kontrol altına alabileceğinizi biliyor muydunuz? Luis Bien Nemlendirici, özel olarak geliştirilmiş içeriğiyle parlama ve yağlanma yapmadan cildi nemlendiriyor. Jel formülüyle hızlıca emiliyor, cildi besliyor, onarıyor ve güçlendiriyor. İçeriğindeki E vitamini, canlı görünüm sağlıyor. Kremi kullanarak gün boyu sağlıklı ve aydınlık bir cildin keyfini çıkarmaya ne dersiniz?

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cilt bakımı
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