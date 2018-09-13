Kullandığı toz yüzünden göğüsleri bir ay içinde iki katına çıktı

Avustralyalı model Brigette Cooper, maca tozunun göğüslerinin büyümesine neden olan şey olduğundan emin değil, ama bunun bir yan etki olduğunu düşünüyor.

Cooper 2 ay maca tozu tüketiyordu ancak göğüslerinin büyümesinden sonra tüketmeyi bıraktı. Tüketmeyi durdurduktan sonra göğüslerinin tekrar eski haline geldiğini söyleyen Cooper, kadınların bu ürünü dikkatli kullanmaya davet ediyor. Ve şöyle konuşuyor: ''Kışın kilo alıyorum ve bir çoğu genelde göğüslerime gidiyor. Ama geçmişte bu kadar büyük değillerdi. Bir ay içinde göğüslerim iki katı kadar büyüdü. Kullandığım maca tozunun buna yol açtığına eminim.''

Konu hakkında açıklama yapan doktor Sarah Jarvis, maca tozunun göğüslerin büyümesine neden olmasının son derece olası olduğunu, vücuttaki östrojen ve progesteron seviyesi ile genellikle büyüdüğünü ya da küçüldüğünü gözlemlediklerini ifade ediyor.

Maca tozunun hormonları dengelemeye yardımcı olduğu ve vücudu östrojen, göğüs büyümesi ve vücudun kalça gibi belirli bölgelerinde yağ depolanmasından sorumlu kadın seks hormonu üretmeye teşvik ettiği iddia edilmektedir.