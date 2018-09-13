Kullandığı toz yüzünden göğüsleri bir ay içinde iki katına çıktı

Avustralyalı model Brigette Cooper, maca tozunun göğüslerinin büyümesine neden olan şey olduğundan emin değil, ama bunun bir yan etki olduğunu düşünüyor.
Cooper 2 ay maca tozu tüketiyordu ancak göğüslerinin büyümesinden sonra tüketmeyi bıraktı. Tüketmeyi durdurduktan sonra göğüslerinin tekrar eski haline geldiğini söyleyen Cooper, kadınların bu ürünü dikkatli kullanmaya davet ediyor. Ve şöyle konuşuyor: ''Kışın kilo alıyorum ve bir çoğu genelde göğüslerime gidiyor. Ama geçmişte bu kadar büyük değillerdi. Bir ay içinde göğüslerim iki katı kadar büyüdü. Kullandığım maca tozunun buna yol açtığına eminim.''
Konu hakkında açıklama yapan doktor Sarah Jarvis, maca tozunun göğüslerin büyümesine neden olmasının son derece olası olduğunu, vücuttaki östrojen ve progesteron seviyesi ile genellikle büyüdüğünü ya da küçüldüğünü gözlemlediklerini ifade ediyor.
Maca tozunun hormonları dengelemeye yardımcı olduğu ve vücudu östrojen, göğüs büyümesi ve vücudun kalça gibi belirli bölgelerinde yağ depolanmasından sorumlu kadın seks hormonu üretmeye teşvik ettiği iddia edilmektedir.
Hikayesini Instagram'dan paylaştıktan sonra gündem olan Brigette, Göğüs büyüklüğünün artık arkadaşlar arasında 'devam eden bir şaka' olduğunu ve eğlenmediğini söylüyor.
Kadın takipçilerinden ise pek çok yorum alıyor Brigette Cooper... İşte gelen bazı yorumlar: ''Dünya üzerinde her kadın şu an Maca tozu satın alıyor. Göğüslerimin büyümesine ihtiyacım var. Bu süper bir olay.''
MACA KÖKÜ NEDİR? MACA KÖKÜ NE İŞE YARAR?
Peru Ginsengi olarak da bilinen maca kökü, vücudu güçlendirmeye ve dengelemeye yarayan adaptojenler arasında en kuvvetli bitkilerden biri.
MACA KÖKÜNÜN KADINLAR İÇİN FAYDALARI
Maca kökü, hormonların ve duyguların dengelenmesine yardımcı olur ve aynı zamanda kemik sağlığı için de çok iyidir. Bunun sebebi vücuda sağladığı kalsiyum ile osteoporozla mücadelede etmesidir.
Maca (lepidium meyenii) merkezi Peru’daki And Dağlarından gelen süper bir besindir. Bu dağların deniz seviyesinden iki mil yüksek tepeleri vardır.
Bu, yüzyıllar boyunca, Güney Amerika’daki yerli halk tarafından yenmiştir. Bununla birlikte, son yıllarda, dünyanın diğer bölgelerine de yayılmıştır. Bunun nedeni sahip olduğu şaşırtıcı besleyici ve tıbbi değerleridir.
Maca kökü antioksidanların, minerallerin ve vitaminlerin doğal bir kaynağıdır. Bunlar da hayati vücut fonksiyonlarının düzenlenmesine yardımcı olur.
Bu kök, enerji verici, anti-enflamatuvar ve endokrin sistem düzenleyici özellikleri sayesinde, hormonal ve metabolik hastalıkların tedavisinde çok yararlıdır.
Ayrıca, çoğu kişi bunu kadın sağlığı için “mucize bir gıda” olarak düşünmektedir.
MENOPOZ SEMPTOMLARINI KONTROL EDER
Maca’daki fitokimyasal maddeler hormonal dengesizliklerin kontrolünde ilginç etkilere sahiptir. Bu, özellikle menopoz sırasında gerçekleşenler için geçerlidir.
İçerdiği vitaminler ve mineraller hormonal aktiviteyi dengeler. Başka bir deyişle, bu maddeler gece terlemesi ve sıcak basması gibi yaygın semptomları kontrol eder.
Aslında, merkezi sinir sistemimiz üzerinde sakinleştirici bir etkisi vardır. Bu, yaşla ilgili olarak gelişen bilişsel problemlerin azalmasını sağlar.
Bu maddeler aynı zamanda stres veya depresyon gibi duygusal sorunlara da yardımcı olur.
CİNSEL PERFORMANSI ARTIRIR
Maca’daki besinler cinsel problemleri olan kadınlar için çok yararlı olabilir.
Bu özellikle, sorunlar hormonal veya duygusal dengesizliklerin sonucu olduğunda geçerlidir.
Aktardan alabileceğiniz Maca kökü veya takviyeleri ile yapılan içecekler şunlara yardım eder:
Cinsel fonksiyon bozukluğunu kontrol eder.
Enerji seviyenizi artırır.
Libidonuzu yükseltir.
Her gün az miktarda tüketmek, cinsel ilişki sırasında memnuniyetinizi artırır. Sonuç olarak, stres hormonlarının üretimini de kontrol eder.
RUH HALİNİZİ İYİLEŞTİRİR
Maca’da yağ asitleri ve temel aminoasitler vardır. Bunların duygusal dengeniz üzerinde ilginç bir etkisi vardır.
Bu maddeler kortizol üretimini kontrol eder. Bu strese neden olmanın yanı sıra, kilo almanıza sebep olan bir hormondur.
Bunun yerine, Maca’daki maddeler endorfin ve serotonin üretimini uyarır. Bu iki nörotransmiter mutluluk ve esenlik ile bağlantılıdır.
DOĞURGANLIĞI ARTIRIR
Kadınlarda doğurganlık sorunları giderek daha da yaygınlaşmaktadır.
Buna yardımcı olacak tedaviler ise çok masraflıdır. Ek olarak da, neredeyse her zaman kadınların sağlığı için olumsuz sonuçlar doğurmaktadırlar.
Fakat, doğal yöntemler doğurganlığı önemli ölçüde artırabilir. Bu doğal yöntemler, Maca kökü gibi besin takviyeleri yemeyi içermektedir.
Bu, yalnızca hipofiz bezinin hormonlarının üretimini artırması durumunda işe yarar.
KEMİK YOĞUNLUĞUNU ARTIRIR
Kemik yoğunluğuna dikkat etmek menopoza erişen kadınlar için bir gerekliliktir.
Östrojen miktarının düşmesi, kalsiyum eksikliğini daha da zor bir durum haline getirmektedir. Bu sebepten de osteoporoz riski artar.
Maca kökü gibi gıdalar bu tip problemleri kontrol etmek için faydalıdır. Bunun sebebi, ciddi miktarlarda kalsiyum ve diğer temel mineralleri sağlamasıdır. Hepsi de kemiklerinizi güçlendirmeye yardımcı olur.
Hormonlarınızı düzenleme kapasitesi sayesinde, bu durumları riske eden dengesizlikler ile de savaşır.
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