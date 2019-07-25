HABER

Kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 00:27 | Son Güncelleme

Burdur'da, kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu altında kalan 15 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi

Burdur'da, kullandığı traktörün şarampole devrilmesi sonucu altında kalan 15 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

Ağlasun ilçesinde yaşayan Havvanur Gökberber'in (15) kullandığı 32 HA 604 plakalı traktör, Yazır köyü yakınlarındaki dağlık alanda kontrolden çıkarak 15 metrelik şarampole yuvarlandı.

Traktörün altında kalan lise 2. sınıf öğrencisi Gökberber, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Olayı haber alarak kazanın olduğu yere gelen anne Güllü Gökberber'in, bugün kızının doğum günü olduğunu belirtip, "Pastanı kesecektik, niye bizi bırakıp gittin" diyerek ağladığı görüldü.

Havvanur Gökberber'in cenazesi, Ağlasun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gökberber'in, köyün yol ayrımında bekleyen babasını almak üzere traktörle yola çıktığı öğrenildi.

PARTNERAleyna Tilki'den Reynmen açıklamasıAleyna Tilki'den Reynmen açıklaması
GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangınıGÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika yangını
Taksim Cumhuriyet Anıtı'na spreyle ismini yazdıTaksim Cumhuriyet Anıtı'na spreyle ismini yazdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
1 ölü ağlasun Burdur Havvanur Gökberber traktör devrildi

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Diyarbakır'da saldırı! Yaralılar var

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

Danslardan sonra mayolu pozuyla dikkat çekti

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

'Selülit yok' demek için bacaklarını açtı

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

Çin Savunma Bakanlığı'ndan kritik açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Mahkemeden Esenler Otogarı kararı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Osmaniye’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Osmaniye’de 3.7 büyüklüğünde deprem

Gaziantep'te geri dönüşüm deposunda yangın

Gaziantep'te geri dönüşüm deposunda yangın

24 Temmuz 2019 Sayısal Loto Çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Sayısal Loto Çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

24 Temmuz 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Son dakika: Ankara’da Belarus Müsteşarı Alexander Poganshev'e silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı!

Meteoroloji uyardı: Kuvvetli geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.