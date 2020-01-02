'Kullanıcıyım' dedi, tahlilde uyuşturucu çıkmayınca hapis cezası aldı

Manavgat'ta geçen 17 Haziran'da şüphe üzerine polis tarafından durdurulan otomobilde bulunan ve ilçede bir otelde terzilik yapan Ahmet Nuhoğlu'nun üzerinde ve otomobilde yapılan aramada, 1,3 gram eroin ve 1,9 gram metamfetamin uyuşturucu madde bulundu. Nuhoğlu, polisteki sorgusunda, uyuşturucu madde ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu söyledi. İşlemleri tamamlanan Ahmet Nuhoğlu sevk edildiği Manavgat 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan tutuklandı.

PATOLOJİ RAPORUNDA EROİN ÇIKMADI

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili hazırlanan iddianame, Manavgat 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamede, Ahmet Nuhoğlu'nun, uyuşturucu madde satmadığı, uyuşturucu madde kullanıcısı olduğu ve arkadaşlarıyla birlikte kullanmak için üzerinde yakalanan uyuşturucu maddeleri 500 liraya aldığını söylediği anlatılarak, "Şüphelinin üzerinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin farklı miktarlarda ve farklı türde uyuşturucu maddeler olması nedeniyle şüphelinin bu maddeleri kullanmak amacıyla üzerinde bulundurduğu hususunun kabul edilemeyeceği, yerleşik Yargıtay kararlarının da bu yönde olduğu, şüphelinin kullanıcı olduğu anlaşılmış ise de bu durumda sadece kullandığı uyuşturucu türünü üzerinde bulundurması gerektiği ancak şüphelinin idrar örnekleri üzerinde yapılan incelemede şüphelinin idrarında esrar, amfetamin metamfetamin (amfetamin türevleri) tespit edilmesine rağmen üzerinde bulundurduğu anlaşılan eroin maddesine ait olan metabolitlere rastlanılmadığının anlaşıldığı, bu durumda şüphelinin üzerindeki eroini kullanmadığı, kullanmak amacıyla değil satış amacıyla satın aldığı hususunun kabulü gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.