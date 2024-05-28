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Kan donduran vahşet! Eşinin boğazını keserek katletti

28.05.2024 11:45
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Fatih’te kan donduran bir cinayet olayı yaşandı. Doğukan Uğur, 2 yıl önce evlendiği Cezayir uyruklu eşi Zahra Nojioua’nı, boğazını bıçakla keserek öldürdü. Polis, şüpheli Doğukan Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı. İşte detaylar...

Kan donduran vahşet! Eşinin boğazını keserek katletti

Dehşete düşüren olay, Fatih Yedikule’de meydana geldi. İddialara göre, Cezayir uyruklu Zahra Nojioua (29), 2022 yılında geldiği Türkiye’de, Doğukan Uğur ile tanışarak evlendi. Evlilik sürecinde, ikili arasında sorunlar çıktı.

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Son olarak dün, Doğukan Uğur ile eşi Zahra Nojioua, bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından Doğukan Uğur eline aldığı bıçakla, eşinin boğazını kesti. Zahra Nojioua, kanlar içersinde yere yığılırken, Doğukan Uğur ise olay yerinden kaçtı.

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İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, şüpheli Doğukan Uğur’u yakalamak için çalışma başlattı.

DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Fatih
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