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  4. Gidecek başka yerleri yok! Son 3 haftalık sayı açıklandı: Filistinliler katliamdan kaçıp sığındıkları Refah'ta da yerlerinden edildi

Gidecek başka yerleri yok! Son 3 haftalık sayı açıklandı: Filistinliler katliamdan kaçıp sığındıkları Refah'ta da yerlerinden edildi

28.05.2024 12:03
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İsrail'in Filistin katliamı sürüyor. Birleşmiş Milletler son 3 haftada Refah'ta yerinden edilen Filistinlilerin sayısını açıkladı.

Gidecek başka yerleri yok! Son 3 haftalık sayı açıklandı: Filistinliler katliamdan kaçıp sığındıkları Refah'ta da yerlerinden edildi

UNRWA'nın X hesabından yapılan yazılı açıklamada, Refah'taki duruma ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, son 3 haftada İsrail ordusunun saldırılarından kaçmak isteyen 1 milyon Filistinlinin Refah'tan Gazze'nin farklı bölgelerine göç ettiği kaydedildi.

"GİDECEK YERLERİ YOK"

Gidecek güvenli hiçbir yeri olmayan bu insanların devam eden saldırılardan kaçtığı ifade edildi.

Yaşanan yiyecek ve su sıkıntısına dikkati çekilen açıklamada, her geçen gün Gazze'deki Filistinlilere yardım ve koruma sağlamanın neredeyse imkansız hale geldiği vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

UNRWA, 20 Mayıs'ta yaptığı açıklamada İsrail ordusunun saldırılarına devam ettiği Refah'tan 2 haftada 810 binden fazla Filistinlinin ayrılmak zorunda kaldığını bildirmişti.

İsrail ordusu, 7 Mayıs'ta, Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın aldığı tedbir kararına rağmen 26 Mayıs'ta Refah'ta yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombalamış, saldırıda 23'ü kadın, çocuk ve yaşlı olmak üzere en az 45 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 249 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Filistin İsrail
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