Kullanılmaktan taş gibi sertleşmiş havluları yumuşacık yapmanın pratik yolu

Banyodan sonra yakın zamanlarda yıkadığınız bir havluyu seçip kurulanmak istediğinizde çok can sıkıcı bir şeyle karşılaşabilirsiniz: Sert ve can yakan bir havlu. Ev içi rutinde büyük yer kaplayan havlular, konforun ve hijyenin bir simgesi gibidir. Çok kullanıldığı için sık yıkanan ve bu yüzden kısa sürede yumuşaklığını kaybeden havlular bir süre sonra taş gibi sertleşmeye başlar.

HAVLULAR NEDEN SERTLEŞİR?

Sabun artıkları, cilt pulları ve sudaki mineraller havluların doğal olarak çok çabuk yıpranmasına neden oluyor. Banyo yaptıktan sonra en çok istediğimiz şey temiz ve yumuşak bir havluyla kendimizi rahatlıkla kurulamaktır. Ancak, havlularınızın yumuşaklığını geri almanın oldukça kolay bir yolu var!

SICAK SU

Her şeyden önce, havluları sıcak suda yıkamak genellikle çok daha iyidir. Bunu yaparsak, normalde tamamen arınmayan sabun artıkları kolaylıkla çıkabilir. Kimyasal içerikli yumuşatıcıları kullanmanızı önermiyoruz. Yumuşatıcılar, havlularınıza geçici bir yumuşaklık hissi verir ama sağlığınızı da olumsuz etkiler.

HAVLULAR NASIL YUMUŞACIK OLUR?

Havlularınızın yumuşaklığını geri kazanmasını istiyorsanız, farklı bir şey denemek isteyebilirsiniz. Kolay bulunan iki malzeme sayesinde havlularınızı ilk günkü haline getirebilirsiniz.

AMONYAK VE SİRKE

Bir miktar sıcak suyun için bir fincan sirke ve bir miktar amonyak ekleyerek karıştırın. Bu karışımı çamaşır makinesinin yumuşatıcı bölgesine ekleyin. Dilerseniz bir kısmını deterjan gözüne dökün. Amonyak sayesinde deterjanın havlulara yapışmamasını ve sirkenin de aynı işi ancak suyu oluşturan minerallerle yapmasını sağlıyoruz. Kombine edildiğinde amonyak ve sirke, havluların tekrar yumuşak kalmasını sağlar.



