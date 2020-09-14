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Kullanılmış limonu çöpe atmayın! Hem güzel kokacak hem de parlatacak

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Son yıllarda neredeyse her evde doğal temizlik ürünleri kullanılmaya başlandı. En çok kullanılan doğal malzemelerden biri ise limon. Sirke ve karbonatla karıştırıldığında temizleyici etkisi çok yüksek olan limonu tek başına da kullanabilirsiniz. Özellikle kullanılmış limonu bulaşık makinenize koyduğunuzda ortaya çıkan sonuca çok şaşıracaksınız.

Kullanılmış limonu çöpe atmayın! Hem güzel kokacak hem de parlatacak

Dünya çapında çöpe giden yiyecek rakamları korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Yapılan araştırmalarda, yemeklerin neredeyse yarısının israf olduğu yönünde sonuçlar çıkıyor. Bazı sebze ve meyvelerin mucizevi özellikleri sayesinde çöpe atmak yerine bir kere daha ve etkili bir şekilde kullanabiliriz. Kimyasal olmayan doğal ürünlerin başında ise limon geliyor.

Son yıllarda özellikle ev temizliğinde doğal ürünler kullanmaya başladık. Doğal ev temizleyici ürünlerinin başında ise sirke, karbonat ve limon geliyor. Limon, aynı zamanda sofraların da vazgeçilmezlerinden biridir. Salata ya da çorba için kullandığınız limonu hemen çöpe atmayın. Kullanılmış limonları çöpe atmaktansa bulaşık makinesine koyabilirsiniz.

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KULLANILMIŞ LİMONUN ETKİSİNE ŞAŞIRACAKSINIZ

Salata, çorba veya detox suyu yapmak için kullandığınız limonu hemen çöpe atmayın. Bulaşık makinenizin içine koyun. Kullanılmış limon dilimlerini bulaşık makinesine koyup çalıştırdıktan sonra çıkan sonuca bayılacaksınız. Bulaşık makineniz mis gibi kokacak ve bulaşıklarınız ilk günkü gibi ışıl ışıl parlayacak.

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Kullanılmış bir limon sayesinde parlatıcılara ve bulaşık deterjanı kokularına ekstra bütçe ayırmanıza gerek kalmayacak. Düşük pH değeri ve antibakteriyel özellikleri nedeniyle limon suyu doğal temizlik ürünü gibi kullanılabiliyor. Bulaşıklarınız hem daha iyi yıkanacak hem de bulaşık makineniz mis gibi kokacak.

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