Kulp'taki saldırıdan yaralı kurtulan Ekmen, katliamı anlattı

Ekmen, olay günü saat 17.30 sıralarında mesai sonrası kara yoluna gitmek için pikaba bindiklerini anlatarak, aracın kasasında olduğunu, yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra büyük bir patlamayla bulundukları aracın devrildiğini aktardı.

Batman'ın Sason ilçesinde yaşadığını, yaklaşık 6 ay önce çalışmak için Kulp ilçesine geldiğini ifade eden Ekmen, her gün diğer işçilerle gittikleri ormanlık alanda sabahtan akşama kadar çalıştıklarını söyledi.

Araçtan 50 metre uzağa savrulduğunu dile getiren Ekmen, gözünü açtığında her tarafın toz duman içerisinde olduğunu ancak bilincinin yerinde olması nedeniyle o anları hatırladığını belirtti.

Ekmen, "Her taraf kan içerisindeydi. Bir yaralının üzerine düşmüştüm. Kalktım ona baktım, nabzı bir süre attıktan sonra vefat etti. Başka bir yaralıya koştum, o da aynı şekilde can verdi. Diğerleri için yapacak bir şey yoktu. Amcamın oğlunu aradım, onu arabadan zor bela çıkardık. Ölenlerin çoğu şarapnel parçasıyla şehit oldu. Sağ tarafta oturanların hepsi şehit oldu." dedi.

- "Bilerek ve isteyerek sivilleri hedef alan hain bir saldırıydı"

Pikabın sürücüsüne,"Kaza mı yaptık?" diye sorduğunu onun da, "Patlama olduğunu, sağ taraftan toprağın yükseldiğini gördüğünü" belirttiğini ifade eden Ekmen, şöyle konuştu:

"Araçtan yaklaşık yarım metre uzağa yerleştirilmiş patlayıcı, uzaktan kumandalı düzenekle patlatıldı. Her gözümü kapattığımda elimi nabzına koyduğum arkadaşlar gözümün önüne geliyor. Sağ tarafta oturanların hepsi şehit oldu. Bilerek ve isteyerek sivilleri hedef alan hain bir saldırıydı. Allah kimseye böyle bir acıyı yaşatmasın."