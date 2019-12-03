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Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Emmy Ödüllü Haluk Bilginer’i tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 19:23 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer, yazar ve senarist Hakan Günday, yönetmen Onur Saylak ve yapımcı Kerem Çatay ile görüştü.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, 47.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Emmy Ödüllü Haluk Bilginer’i tebrik etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda Emmy Ödüllü sanatçı Haluk Bilginer, yazar ve senarist Hakan Günday, yönetmen Onur Saylak ve yapımcı Kerem Çatay ile görüştü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda, 47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde ‘Şahsiyet’ dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Haluk Bilginer, yazar ve senarist Hakan Günday, yönetmen Onur Saylak ve yapımcı Kerem Çatay ile görüştü. Türkiye’de ilk kez Emmy ödülü alan 65 yaşındaki usta aktör Bilginer ve beraberindeki heyet, Bakan Ersoy ile uzun süre sohbet etti. Sohbetin ardından Bakan Ersoy, Sanatçı Haluk Bilginer’i tebrik etti. Görüşme sonrasında ise Bakan Ersoy, Sanatçı Haluk Bilginer’e plaket takdim ederek, Türk Sinemasının Yüz Yılı isimli kitabı hediye etti.

“Türkiye açısından çok çok önemli bir ödülü ülkemize getirdiniz”
47. Uluslararası Emmy Ödülleri’nde Şahsiyet dizisindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü alan Sanatçı Haluk Bilginer’i tebrik ettiğini söyleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Hem sanat camiası açısından hem sinema camiası açısından ve her şeyden önce Türkiye açısından çok çok önemli bir ödülü ülkemize getirdiniz. Bu ödülde tüm ekibinizin payı var. Türkiye için güzel bir sürpriz oldu. İnşallah hep böyle sürprizlerle karşılaşırız. Bizim sinema ve dizilerimiz Türkiye’de çok büyük bir yer tutuyor. Hem de Dünyaya da çok ihraç ediyoruz. Gençlerimize çok parlak bir ışık hediye ettiniz. Güzel de önlerini açtınız. Biz de geçen seneden itibaren sinema sektöründe yasal değişiklikleri, ihtiyaçları karşılamaya başladık. Devamlı da sektörle toplantı yapıyoruz. İnşallah birkaç tane daha yeni düzenleme getireceğiz. Hem finansal açıdan sektörü rahatlatacak hem de bazı engelleri ortadan kaldıracak. Biz de devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz” diye konuştu.

“Ödülün Türkiye’ye gelmesi beni çok mutlu etti”
Sanatçı Haluk Bilginer ise, “Bir ülkenin kendisini sanatıyla tanıtması için devletin desteği çok önemli. Her anlamda destek. Yani sadece maddi destek de değil. Yani o sanatın yapılması için özel yerler açarak. Tiyatro salonları açarak. Sinemayı destekleyerek. Ben ödülü aldığım için çok mutlu oldum. Bu ödülün Türkiye’ye gelmesine daha çok mutlu oldum. Aday olmak bile bir onurdu. Fakat ödülün Türkiye’ye gelmesi beni çok mutlu etti. Çünkü Türkiye’den böyle bir sorumluluk hissettim üzerimde, almazsam hayal kırıklığına uğratacağım insanları gibi bir şey oldu. İyi ki de Türkiye’ye gelmiş. Gerçekten tüm ülkede benim beklemediğim, beklediğimden de öte sevinç ve gurur kaynağı olduğunu gördüm” diye konuştu.

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