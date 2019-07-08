Kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyorlar

Çankırı Karatekin Üniversitesindeki güvenlik görevlileri, kulübelerine gelen tilkiyi elleriyle besliyor.

Üniversitenin Uluyazı Kampüsü'nde nöbet kulübelerine yaklaşan tilkiye, güvenlik görevlileri elleriyle yiyecek veriyor.

Güvenlik görevlilerinden Ahmet Yılmaz, insanların hayvanlara ilgi göstermesi, onlara sıcak davranması gerektiğini söyledi.

Tilkinin belirli aralıklarla kulübeye yaklaştığını dile getiren Yılmaz, "Yabani bir hayvan olmasına rağmen yanımıza kadar geliyor. Tilkiyi ellerimizle besleyebiliyoruz. Kendisine gösterilen ilgiyi hissedip bizlere güven duygusu besliyor." ifadelerini kullandı.

