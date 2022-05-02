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Kum fırtınası: Irak'ta gökyüzü turuncuya boyandı, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

02.05.2022 03:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Irak genelinde etkili olan kum fırtınası nedeniyle gökyüzü ve kent merkezleri turuncuya boyandı. Kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi, sağlık sorunlarına neden oldu.

Kum fırtınası: Irak'ta gökyüzü turuncuya boyandı, yüzlerce kişi hastaneye kaldırıldı

AA'nın haberine göre çeşitli kentlerde yaklaşık 400 kişinin solunum sorunları nedeniyle hastaneye başvurduğu belirtildi.

Bağdat ve Necef havalimanlarında uçuşlar görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle iptal edildi. Irak'ın bazı bölgelerinde Cumartesi günü görüş mesafesi 500 metrenin altına düştü.

Kum fırtınasının Pazartesi günü de devam etmesi bekleniyor.

Uzmanlara göre kum fırtınaları Ortadoğu'da son yıllarda daha sık görülmeye başlandı. Bunun nedeni olarak iklim değişikliği ve su ve toprak alanların yanlış kullanımı gösteriliyor.

Irak geçtiğimiz ay yine kum fırtınalarıyla karşı karşıya kalmıştı. Solunum sorunları yaşayan onlarca kişi hastanelere başvurmuştu.

AFP haber ajansına konuşan bir Iraklı meteoroloji yetkilisi, kuraklık, çölleşme ve yağışlardaki azalma kaynaklı olarak daha fazla kum fırtınası görülebileceği uyarısında bulunmuştu.

Kentlerin içinde ve çevresinde yeşil alanların oldukça az olması da sorunu büyüten nedenlerden.

2016'da Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP), 2026 yılına gelindiğinde Irak'ın yılda 300 kum fırtınası görebileceğini kaydetmişti.

Bağdat'ta bir trafik polisi, trafiği yönlendirmeye çalışıyor.

Irak son yıllarda rekor derecede yüksek sıcaklıklarla karşı karşıya.

Dünya Bankası'na göre Irak'ın su kaynakları 2050'ye kadar yüzde 20 azalabilir.

Dünya Sağlık Örgütü, kum fırtınalarının sağlık sorunlarına neden olabileceğini söylüyor.

Necef'te drone ile çekilen kum fırtınası görüntüsü.

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Irak
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