HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan kişiler yaralandı

Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan kişiler yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 08:17 | Son Güncelleme

İzmir'in Konak ilçesinde, bir eve yapılan kumar baskınında, kaçmaya çalışırken 5 metre yükseklikteki duvardan atlayan 3 kişi, yaralandı.

Kumar baskınından kaçarken 5 metre yükseklikten atlayan kişiler yaralandı

Olay, saat 03.00 sıralarında Mürselpaşa Bulvarı 1268 Sokak'ta meydana geldi. Bir evde kumar oynatıldığı bilgisine ulaşan polis ekipleri, adrese baskın yaptı. Bu sırada evde bulunanlardan 3 kişi, polisleri fark edince arka kapıdan çıktı. Evin 5 metre yüksekliğindeki bahçe duvarına tırmanıp, boş arsaya atlayan bu kişiler, beton zemine düşerek yaralandı. Yaralılar, telefonla 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine gelen AKS ekipleri, etrafı duvarla çevrili arsaya kapının kilitlerini kırarak girip, yaralılara ulaştı. 3 yaralı, sedyeyle ambulansa taşındı. Bu sırada gazetecilerin, "Kumar baskınından mı kaçtınız?" sorusuna şüphelilerden biri, "Para cezası yemeyelim diye. Hayırlı olsuna gelmiştik" diye cevap verdi.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Masal tadında odalar için sevimli beşiklerMasal tadında odalar için sevimli beşikler
İstanbul'da Emniyeti harekete geçiren ihbarİstanbul'da Emniyeti harekete geçiren ihbar
Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!Bu besinleri tüketmezseniz pişman olursunuz!
En Çok Okunan Haberler
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
AB'den Türkiye'nin doğalgaz keşfine ilişkin açıklama
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
İYİ Partili vekilden 'müjde' açıklaması: Yeter artık! Aziz Milletimizle alay etmeyin
Defne Joy Foster itirafıyla yine gündem oldu! Şoke etti
Defne Joy Foster itirafıyla yine gündem oldu! Şoke etti
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
Selin Ciğerci 'yok artık' dedirtti! '4,1 milyon TL'
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Karadeniz'deki doğalgaz keşfi dış basında geniş yer buldu
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
İlginizi Çekebilir
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden tüm Türkiye'ye kısıtlama uyarısı
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Reuters: Türkiye 20 yıl yetecek kadar doğal gaz buldu
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Maskesiz kadının gözaltı görüntüsü tartışma yarattı
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Fakirlere dağıtacağız diye bayramda 41 ton et toplamışlar
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Abdullah Gül imaj değiştirdi
Diğer Haberler
İstanbul'da hareketli anlar! Özel Harekat operasyon yaptı
İstanbul'da Emniyeti harekete geçiren ihbar
Kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride geçen otomobilden baba-oğul sağ çıktı
Kontrolden çıkıp takla atarak karşı şeride geçen otomobilden baba-oğul sağ çıktı
İzmir'de piknik yerleri dışındaki ormanlık alanlarda piknik ve konaklama yapılaması yasaklandı
Dikkat! 31 Ekim'e kadar yasaklandı
Adana'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
Adana'da geri dönüşüm fabrikası alev alev yandı
İzmir'de korkunç olay! Seyir halindeki otomobilden atladığı iddia edilen kadın hayatını kaybetti
Korkunç olay! Çocuklarının gözü önünde otomobilden atlayarak hayatını kaybetti
Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti
Kaza yapan arkadaşının başında ‘ölme’ diye feryat etti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.