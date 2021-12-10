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Kuo, Apple ürünlerinin lansman takvimini açıkladı

10.12.2021 16:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre, Cupertino merkezli Apple, önümüzdeki yılın sonbaharında yeni Apple Watch serisi akıllı saatlerinden üçünü piyasaya sürecek. Buna Watch Series 8, Watch SE ve sporcular için olduğu söylenen sağlam bir spor versiyon da dahil. 

Kuo, Apple ürünlerinin lansman takvimini açıkladı

Ayrıca, şirket görünüşe göre ses deneyimindeki iyileştirmelerin yanı sıra sağlıkla ilgili yeni yerleşik sensörlere sahip olacak AirPods Pro 2 ‘yi de tanıtacak.

iPHONE SE GELİYOR

Analist Ming-Chi Kuo, daha önce iPhone üreticisinin AR/VR başlığını da gelecek yıl piyasaya süreceğini belirtmişti. Bununla birlikte, ünlü analist, yukarıda belirtilen ürünlerin hiçbiriyle ilgili herhangi bir ayrıntı sunmadı. Yaklaşan bu giyilebilir ürünlerin yanı sıra Kuo, bir akıllı telefonla ilgili detayları da ortaya koydu. Şirketin daha büyük ekranlı yeni iPhone SE’sinin 2023’ün başlarında piyasaya sürülmesinin beklendiğini paylaştı.

Daha önce, bir sonraki iPhone SE’nin önceki nesillere göre yalnızca küçük iyileştirmelerle geleceği ve 2022’de piyasaya sürüleceği söyleniyordu. Ancak Kuo, bir sonraki büyük ekranlı yeni modelin bir yıl sonra ve teknik özelliklerinde büyük güncellemeler ile geleceğine inanıyor. Bu telefon, en önemlisi, önceki 3 GB RAM’e göre 4 GB RAM ile eşleştirilmiş daha büyük bir ekran içerecek gibi görünüyor. Şirket daha önce eski iPhone SE modellerini Mart ve Nisan döneminde piyasaya sürdüğü için bu model için de benzer bir lansman takvimi bekleyebiliriz.

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Anahtar Kelimeler:
Apple
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