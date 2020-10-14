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  4. Kuralları hiçe saydılar! Koronavirüse rağmen sokak ortasında düğün eğlencesi

Kuralları hiçe saydılar! Koronavirüse rağmen sokak ortasında düğün eğlencesi

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2020 14:18 | Son Güncelleme

Antalya'da sokak ortasında koronavirüse aldırış etmeden düğün eğlencesi yapan vatandaşların duyarsız davranışı görenlere 'pes' dedirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın uyarılarıyla, İçişleri Bakanlığı’nın da valiliklere gönderdiği genelgelerle korona virüsün engellenmesi adına önlemler alınmaya devam ederken, bazı vatandaşların kuralları hiçe saydığı görüntüler sosyal medyada tepkilere sebep oluyor.

SOKAK ORTASINDA DÜĞÜN EĞLENCESİ

Antalya'da sokak ortasında bir grup vatandaş düğün eğlencesi gerçekleştirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki sosyal mesafenin uygulanmadığı görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

MASKE VAR AMA...

Bir vatandaşın cep telefonuna yansıyan görüntülerde ise gelin ve damadın yakınlarının maskeli ama sosyal mesafesiz eğlendikleri görüldü. Davul eşliğinde eğlenen vatandaşlar da sokağı trafik akışına engelledi. Ayrıca sokakta oynamaya devam eden vatandaşların maske taktıkları fakat sosyal mesafeyi gözetemedikleri görüldü.

İHA

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