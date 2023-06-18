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Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ne zaman? Kurban Bayramı tatili hangi tarihlerde, 9 gün mü? 2023 Diyanet takvimi

18.06.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ile ilgili aramalar Ramazan Bayramı'nın geride bırakılmasıyla hız kazandı. Bayramda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman bayram tarihi ve bayram tatili süresini merak ediyor. Ramazan Bayramı 21-24 Nisan tarihleri arası kutlanmıştı. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ne zaman? Kurban Bayramı tatili hangi tarihlerde, 9 gün mü? 2023 Diyanet takvimi

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı, ne zaman? Kurban Bayramı tatili hangi tarihlerde, 9 gün mü? 2023 Diyanet takvimi

Kurban Bayramı'na kaç gün kaldığı ve bayram tatilinin kaç gün olacağı, bayram planı yapan kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'na çok az bir zaman kaldı. İşte kurban ibadetini ve tatil planlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı tatil günleri ile 2023 Diyanet takvimi...

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN KALDI, NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. 27 Haziran arefe günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak. Hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyenler için bu sene kurban bayramı 28 Haziran çarşamba günü başlayacak.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ HANGİ TARİHLERDE, 9 GÜN MÜ?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü için tatil açıklamasının gelmesiyle, Kurban Bayramı tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş oldu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamada bayram öncesinde 26-27 Haziran günlerini idari izin kapsamına aldıklarını belirtti. Hafta sonu ile birlikte memurlar toplam 9 gün tatil yapabilecek. Özel sektörde çalışanlar, 5 buçuk gün izin yapacaklar.

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