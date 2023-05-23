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Kurban Bayramı'na kaç gün var, bayram ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 dini günler takvimi

23.05.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ile ilgili aramalar Ramazan Bayramı'nın geride bırakılmasıyla hız kazandı. Bayramda kurban ibadetini yerine getirmek isteyen milyonlarca Müslüman bayram tarihi ve bayram tatili süresini merak ediyor. Ramazan Bayramı 2124 Nisan arası kutlanmıştı. Peki, Kurban Bayramı'na kaç gün var, bayram ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte 2023 dini günler takvimi

Kurban Bayramı'na kaç gün var, bayram ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün? 2023 dini günler takvimi

Kurban Bayramı'nın tarihi ve bayram tatilinin kaç gün olacağı, bayram planı yapan kullanıcılar tarafından araştırılıyor. İslam aleminin heyecanla beklediği Kurban Bayramı'na yaklaşık bir ay kaldı. İşte kurban ibadetini ve tatil planlarını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için Kurban Bayramı tarihi ve Kurban Bayramı tatil günleri...

KURBAN BAYRAMI'NA KAÇ GÜN VAR, BAYRAM NE ZAMAN?

Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında kutlanacak. 27 Haziran günü arife günü ile başlayan Kurban Bayramı 1 Temmuz günü son bulacak.

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Hem dini vecibelerini yerine getirmek hem de tatil planı yapmak isteyenler için bu sene kurban bayramı 28 Haziran çarşamba günü başlayacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü için tatil açıklaması gelmesi halinde, Kurban Bayramı tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

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