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Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 güne uzatıldı mı?

28.06.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı ne zaman 2022? Diyanet İşleri Başkanlığı, Temmuz ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın başlangıç ve bitiş tarihlerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün kabine toplantısı sonrası bayram tatili ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu. Vatandaşlar arama motorlarında 'Kurban Bayramı ne zaman başlıyor?', 'Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, uzatıldı mı?' soru ve konu başlıklarını sorguluyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

Kurban Bayramı ne zaman 2022? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 9 güne uzatıldı mı?

Kurban Bayramı tatili ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 27 Haziran Pazartesi günü bayram tatili ile ilgili konuştu. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman? Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, uzatıldı mı? Konuya ilişkin detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2022?

Kurban Bayramı 1. gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. gün: 12 Temmuz 2022 Salı

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLDU?

Kurban Byaramı tatili ile ilgili beklenen açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapıldı.

Kurban Bayramı tatili 15 Temmuz ile birleştirildi. Buna göre Kurban Bayramını takip eden günler ile 15 temmuz arasındaki çarşamba ve perşembe günleri idari izin kapsamına alınacak.

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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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