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Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Diyanet takvimi!

22.05.2023 19:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tarihleri 2023 yılında da merak ediliyor. Müslüman vatandaşların heyecanla beklediği mübarek Kurban Bayramı'nda İslam dininin farzı yerine getirilecek. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar şimdiden Kurban Bayramı tatil günlerini araştırıyorlar. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı ne zaman, hangi gün? 2023 Kurban Bayramı tatili kaç gün? İşte Diyanet takvimi!

Kurban Bayramı ne zaman, sorusunun yanıtı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler ve bayramlar takvimini paylaşmasıyla beraber belli oldu. Kurban Bayramı'nı idrak edecek vatandaşlar tarihleri araştırmaya koyuldu. Öte yandan Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyenler şimdiden plan yapmaya başladılar. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı tatili kaç gün?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı bu sene 28 Haziran 2023 Çarşamba günü başlayacak. 27 Haziran Salı günü ise arefe günü olduğu için yarım gün çalışılacak. 4 gün sürecek olan Kurban Bayramı’nın son günü ise 1 Temmuz Cumartesi’ ye denk geliyor.

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Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına dair henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Geçtiğimiz yıllarda bayram tatilinin hafta içine denk gelmesinde tatil 9 güne çıkarılmıştı. Bu yıl için resmi bir açıklama geldiğinde detayları haberimizden bulabilirsiniz.

2023 DİNİ GÜNLER VE BAYRAMLAR

Üç ayların başlangıcı Recep ayı - 23 Ocak Pazartesi

Regaip Kandili - 26 Ocak Perşembe

Miraç Kandili - 17 Şubat Cuma

Şaban ayı - 21 Şubat Salı

Berat Kandili – 6 Mart Pazartesi

Ramazan Başlangıcı - 23 Mart Perşembe

Kadir gecesi - 17 Nisan Pazartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 20 Nisan Perşembe

Ramazan Bayramı 1. Gün- 21 Nisan Cuma

Ramazan Bayramı 2. Gün- 22 Nisan Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. Gün- 23 Nisan Pazar

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Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 27 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 27 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 27 Haziran Cumartesi

Hicri Yılbaşı - 19 Temmuz Çarşamba

Aşure günü - 28 Temmuz Cuma

Mevlid Kandili - 26 Eylül Salı

2023 YILI RESMİ TATİL TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak Pazar - 1 gün

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Pazar - 1 gün

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Pazartesi - 1 gün

Ramazan Bayramı: Arife; 20 Nisan Perşembe Bayram; 21-22-23 Cuma, Cumartesi, Pazar - 3,5 gün

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Cuma - 1 gün

takvim

Kurban Bayramı: Arife; 27 Haziran Salı Bayram; 28-29-30 Haziran Çarşamba, Perşembe, Cuma, 1 Temmuz Cumartesi - 4,5 gün

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Cumartesi - 1 gün

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Çarşamba - 1 gün

Cumhuriyet Bayramı: Arife; 28 Ekim Cumartesi Bayram; 29 Ekim Pazar - 1,5 gün


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