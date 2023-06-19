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  4. Kurban Bayramı öncesi rakamlar belli oldu! Sokakta kurban kesimi için büyük ceza

Kurban Bayramı öncesi rakamlar belli oldu! Sokakta kurban kesimi için büyük ceza

19.06.2023 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı yaklaşırken, kurban kesimi ile ilgili kurallara uymayanlara verilecek cezalar belli oldu. Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kesim yapanlara 3 bin 36 lira, kurban atıklarını toprağa gömenlere de 7 bin 283 lira ceza kesilecek. İşte detaylar...

Kurban Bayramı öncesi rakamlar belli oldu! Sokakta kurban kesimi için büyük ceza

Kurban Bayramı süresince kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliğine sebep olabilecek faaliyetlere karşı toplum ve çevre sağlığının olumsuz etkilenmemesi için tedbirler alındı. Tedbirler doğrultusunda ilgili kurumlar, belediyelerin belirlediği kurban satış ve kesim yerlerinde Kurban Bayramı boyunca denetim yapacak. Satış ve kesim yerlerindeki denetimlerin haricinde apartman önünde, sokakta, parklarda kurban kesiminin engellenmesi için de çalışmalar gerçekleştirilecek. Kurallara uymayanlara da para cezası kesilecek.

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İDARİ PARA CEZASI

Kurban Bayramı'nda park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık yerlerde kurban satışı ve kesimine uygun olmayan alanlarda kesim yapanlar ile buralarda gerekli önlemleri almayanlara 3 bin 36 lira idari para cezası uygulanacak.

Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa gömen tesislere, toplu kesimler için 293 bin 188 lira idari para cezası kesilecek. Konutlarda kurban atıklarının toprağa gömülmesi halinde yasağa uymayanlara 7 bin 283 lira idari para cezası verilecek.

Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranan, döven, aç ve susuz bırakan, aşırı soğuğa, sıcağa maruz bırakan, bakımlarını ihmal eden, fiziksel ve psikolojik acı çektiren kişilere hayvan başına 4 bin 554 lira idari para cezası uygulanacak.

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Satış yerlerinde, hayvanların sağlıklarının iyi, barındıkları yerin temiz ve sağlık şartlarına uygun olması zorunluluğuna aykırı hareket edenlere 1518 lira, Hayvanları Koruma Kanunu'ndaki 'hayvanların kesimi'ne ilişkin düzenlemeye aykırı hareket edenlere hayvan başına 15 bin 939 lira idari para cezası uygulanacak.

Yasaklara uymayanlara İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın ilgili birimleriyle, belediyelerce cezai işlem uygulanacak.

(DHA)

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