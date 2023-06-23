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KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman, arife günü hangi tarih? Bayram tatili 9 gün mü?

23.06.2023 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurban Bayramı tatili ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bilindiği üzere toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. Öte yandan devletin işlettiği köprü ve otoyollar da ücretsiz olacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, arife günü hangi tarih? Kurban Bayramı tatili 9 gün mü?

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 2023: Kurban Bayramı ne zaman, arife günü hangi tarih? Bayram tatili 9 gün mü?

Kurban Bayramı tatilinin yaklaşması ile birlikte internettev yapılan araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere, bu yıl 4 günlük bayrama 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili 9 güne çıktı. Birçok kişi arama motorlarında, "2023 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı arefe günü hangi tarihe denk geliyor?" sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN, UZATILDI MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kurban Bayramı'na ilişkin açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzda çalışmalarına başlıyor. Kurban Bayramı ile ilgili turizm sektörümüzü hareketlendireceğine inandığım bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Bayramı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşlarımız hafta sonu ile birlikte 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır."

Buna göre 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü çalışanlar idari izinli sayılacak.

KURBAN BAYRAMI'NDA KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili boyunca devletin işlettiği köprü ve otoyolların ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kurban Bayramı'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ücretsiz olacak. (24 Haziran Cumartesi gününden 3 Temmuz Pazar günü saat 07.00'a kadar)

KURBAN BAYRAMI'NDA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. 28 Haziran Çarşamba günü saat 00.00'dan 1 Temmuz Cumartesi saat 00:00'a kadar Başkentray, Marmaray, ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri vatandaşlara bedava olacak.

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