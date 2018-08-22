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Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2018 14:53 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatili sonrası ilk iş günü olan 27 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden güncel hava durumu raporuna ilişkin yapılan uyarıda, 27 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtildi.

Kurban Bayramı tatili sonrası İstanbullulara kötü sürpriz! Meteoroloi'den yağış uyarısı

İstanbul hava durumuna ilişkin son güncel bilgiyi Meteoroloji yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine göre, bayram tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul'u serin bir hava karşılayacak.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, 27 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da bir miktar düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

Kurban-Bayramı-tatili-sonrası-İstanbullulara-kötü-sürpriz!-Meteoroloi'den-yağış-uyarısı

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU - 22 AĞUSTOS SALI ÇARŞAMBA

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdunkuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra kuzeybatı kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 32
İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu 33
Adana: Parçalı ve az bulutlu 35
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 32
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. 27
Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39


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