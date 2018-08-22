Kurban-Bayramı-tatili-sonrası-İstanbullulara-kötü-sürpriz!-Meteoroloi'den-yağış-uyarısı

İstanbul hava durumuna ilişkin son güncel bilgiyi Meteoroloji yayımladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminlerine göre, bayram tatilinin sona ermesinin ardından İstanbul'u serin bir hava karşılayacak.

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre, 27 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışla birlikte hava sıcaklıklarında da bir miktar düşüş yaşanacağı tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ HAVA DURUMU RAPORU - 22 AĞUSTOS SALI ÇARŞAMBA

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdunkuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Kütahya, Bilecik, Eskişehir, Ankara'nın kuzeybatı kesimleri, Bolu'nun güney kesimleri, Ordu, Tokat, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.