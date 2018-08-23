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Kurban bereketinin her evde yaşandığı köy

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 13:10 | Son Güncelleme

Bingöl'ün Garip köyünde 10 yıllık sürdürülen gelenek doğrultusunda, köy meydanında kesilen kurbanların eti "kurban kesen kesmeyen, zengin, fakir" ayrımı yapılmadan her eve eşit dağıtılıyor - Köy muhtarı Lütfü Karınçu: - "Zengin fakir ayrımı gözetmeden her eve et veriyoruz"

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'ün Garip köyünde 10 yıllık sürdürülen gelenek doğrultusunda, köy meydanında kesilen kurbanların eti "kurban kesen kesmeyen, zengin, fakir" ayrımı yapılmadan her eve eşit dağıtılıyor.

Merkeze bağlı Garip köyünde bayramda, sabah namazının ardından köy meydanına getirilen kurbanlar, kasaplar tarafından kesiliyor, parçalanan etleri tartıda eşit şekilde pay edilerek poşetleniyor. Daha sonra da köyün bütün evlerine etler veriliyor.

Köyde birlik ve beraberliğin sağlanması, her eve kurban eti girmesi amacıyla başlatılan gelenek ile güzel bir dayanışma örneği sergileniyor.

Köy muhtarı Lütfü Karınçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban bereketinin her eve ulaşması için herkesin köy meydanında kurbanını kestiğini söyledi.

Köyde, 10 yıldır kurbanların köy meydanında kesildiğini anlatan Karınçu, şöyle konuştu:

"Kurbanı olsun olmasın herkese eşit bir şekilde her eve dağıtımını yapıyoruz. Zengin fakir ayrımı gözetmeden her eve et veriyoruz. Kurbanlarımızı bir arada kesiyoruz, Eşit bir şekilde poşetleyip ev ev dağıtıyoruz. Herkes bu uygulamadan memnun, bütün köylüler birbirlerine yardımcı oluyor."

Her eve kurban eti giden köyde, köylüler arasında kaynaşmanın sağlandığını aktaran Karınçu, bütün İslam aleminin bayramını kutladı.

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- Her eve 8 kilogram kurban eti

Köylülerden Sıddık Kartari de kesilen kurban etlerini önce tarttıklarını sonra yine tartıyla eşit paylara ayırdıklarını söyledi.

Bu sene her aileye 8 kilogram kurban eti pay ettiklerini anlatan Kartari, "Etlerimizi parçalara ayırıyoruz. Köyün hanesine bölüyoruz, poşetleyip hane sahiplerine veriyoruz. Böylece bütün köy halkı kurban etinden faydalanmış oluyor." diye konuştu.

Selahattin Arat (47) da bütün köylülerin istifade etmesi için böyle bir uygulama yaptıklarını anlattı.

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