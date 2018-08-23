Kurban bereketinin her evde yaşandığı köy

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'ün Garip köyünde 10 yıllık sürdürülen gelenek doğrultusunda, köy meydanında kesilen kurbanların eti "kurban kesen kesmeyen, zengin, fakir" ayrımı yapılmadan her eve eşit dağıtılıyor.

Merkeze bağlı Garip köyünde bayramda, sabah namazının ardından köy meydanına getirilen kurbanlar, kasaplar tarafından kesiliyor, parçalanan etleri tartıda eşit şekilde pay edilerek poşetleniyor. Daha sonra da köyün bütün evlerine etler veriliyor.

Köyde birlik ve beraberliğin sağlanması, her eve kurban eti girmesi amacıyla başlatılan gelenek ile güzel bir dayanışma örneği sergileniyor.

Köy muhtarı Lütfü Karınçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurban bereketinin her eve ulaşması için herkesin köy meydanında kurbanını kestiğini söyledi.

Köyde, 10 yıldır kurbanların köy meydanında kesildiğini anlatan Karınçu, şöyle konuştu:

"Kurbanı olsun olmasın herkese eşit bir şekilde her eve dağıtımını yapıyoruz. Zengin fakir ayrımı gözetmeden her eve et veriyoruz. Kurbanlarımızı bir arada kesiyoruz, Eşit bir şekilde poşetleyip ev ev dağıtıyoruz. Herkes bu uygulamadan memnun, bütün köylüler birbirlerine yardımcı oluyor."